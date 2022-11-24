Уругвай - Южная Корея. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022

Уругвай – фаворит, но представители Азии на этом чемпионате мира уже дважды ошеломили претендентов на победу. Так что раньше времени сбрасывать Южную Корею со счетов не стоит. Бой наверняка будет знатный.

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Сможет ли представитель Азии по примеру Японии и Саудовской Аравии удивить фаворита? Трансляцию матча первого тура ЧМ-2022 можно просмотреть на видеосервисе MEGOGO по подписке "Максимальная" или "Спорт". Также большинство матчей турнира транслируются на региональных телеканалах Суспільного (Суспільне: Львів, Суспільне: Київ и т.д.).

Чемпионат мира, первый тур, группа H

22 ноября 2022. Аль-Райян, “Эдюкейшн Сити Стэдиум”

Телетрансляция – Megogo Футбол 1, Суспільне Спорт

Текстовая трансляция – UA-Футбол