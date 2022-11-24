 Уругвай - Южная Корея: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 24.11.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
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Уругвай - Южная Корея. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022

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Уругвай - Южная Корея: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 24.11.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Уругвай - Южная Корея. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Sebastian Frej/MB Media

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Уругвай – фаворит, но представители Азии на этом чемпионате мира уже дважды ошеломили претендентов на победу. Так что раньше времени сбрасывать Южную Корею со счетов не стоит. Бой наверняка будет знатный.

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Сможет ли представитель Азии по примеру Японии и Саудовской Аравии удивить фаворита? Трансляцию матча первого тура ЧМ-2022 можно просмотреть на видеосервисе MEGOGO по подписке "Максимальная" или "Спорт". Также большинство матчей турнира транслируются на региональных телеканалах Суспільного (Суспільне: Львів, Суспільне: Київ и т.д.).

Чемпионат мира, первый тур, группа H

22 ноября 2022. Аль-Райян, “Эдюкейшн Сити Стэдиум”

Уругвай 15:00 Южная Корея

Телетрансляция – Megogo Футбол 1, Суспільне Спорт

Текстовая трансляция – UA-Футбол

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В статье: Южная Корея Уругвай
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