Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Уругвай - Южная Корея. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022
Уругвай - Южная Корея: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 24.11.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Sebastian Frej/MB Media
Уругвай – фаворит, но представители Азии на этом чемпионате мира уже дважды ошеломили претендентов на победу. Так что раньше времени сбрасывать Южную Корею со счетов не стоит. Бой наверняка будет знатный.
Следите за ЧМ-2022 в режиме Live в нашем Telegram
Сможет ли представитель Азии по примеру Японии и Саудовской Аравии удивить фаворита? Трансляцию матча первого тура ЧМ-2022 можно просмотреть на видеосервисе MEGOGO по подписке "Максимальная" или "Спорт". Также большинство матчей турнира транслируются на региональных телеканалах Суспільного (Суспільне: Львів, Суспільне: Київ и т.д.).
Чемпионат мира, первый тур, группа H
22 ноября 2022. Аль-Райян, “Эдюкейшн Сити Стэдиум”
Уругвай 15:00 Южная Корея
Телетрансляция – Megogo Футбол 1, Суспільне Спорт
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Популярное сейчас
- Ураган стартовал с безумной победы в элит-раунде футзальной ЛЧ
- Яркие и дисциплинированные. Японцы поддерживают свою сборную на ЧМ и убирают трибуны
- Тяжелая победа Шахтера, новая сенсация на ЧМ, контракт Гвардиолы. Главные новости за 23 ноября
- Все игроки сборной Англии преклонили колено перед матчем с Ираном. В фанзоне Дохи этого не показали
- Красотка дня. Обворожительная жена одного из лидеров сборной Голландии. ФОТО
- Случилось наихудшее. Джим Керри иронично отреагировал на санкции со стороны РФ. ФОТО
Новости по теме
- 00:30 Зарубежные Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результаты четырех матчей четверга до 12:00
- 23:24 Зарубежные Чемпионат мира 2022: все результаты и расписание, таблицы, где смотреть
- 07:35 Украинские Последний в году тур УПЛ и много-много Мундиаля. Расписание футбола на 21 - 27 ноября