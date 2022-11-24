Уругвай - Южная Корея. Анонс и прогноз на матч Чемпионата мира на 24.11.2022

Чемпионат мира, первый тур, группа H

22 ноября 2022. Аль-Райян, “Эдюкейшн Сити Стэдиум”

Уругвай 15:00 Южная Корея

Телетрансляция – Megogo Футбол 1, Суспільне Спорт

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Эдинсону Кавани, Луису Суаресу и Диего Годину вместе 106, но лидеры и ветераны сборной Уругвая при поддержке молодых коллег Вальверде, Бентанкура и Нуньеса намерены провести свой последний Чемпионат мира на высоком уровне.

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Новости Уругвая

“Для любого тренера игроки это самый важный инструмент, и я думаю, что наши игроки лучшие в мире, потому что они умеют защищаться, постоять за себя в сложные моменты, они с гордостью носят эту футболку. Они понимаю, что они представляют Уругвай. Это делает меня спокойным. Когда я говорю, что они лучшие в мире, это потому что они мои игроки. Мои дети тоже лучшие, потому что никто не любит их больше, чем я. Все уругвайцы любят и восхищаются нашими игроками”, – говорит Диего Алонсо.

47-летний Алонсо заменил в декабре прошлого года многолетнего тренера сборной Уругвая Оскара Табареса, когда “чарруа” показывали ужасные результаты в отборе, и теоретически могли пролететь мимо Чемпионата мира. Но под руководством Алонсо, которое в свое время провел несколько матчей за сборную, но ни разу не участвовал на ЧМ, Уругвай выиграл четыре последних тура отбора и в итоге занял комфортное третье место за Бразилией и Аргентиной. В июне и сентябре “чарруа” провели пять товарищеских матчей (три победы, ничья, поражение).

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За исключением защитника “Барселоны” Рональда Араухо, который продолжает восстановление, все игроки сборной Уругвая готовы к матчу с Южной Кореи. По словам Алонсо, он определится с составом в день игры.

Новости Южной Корее

На ЧМ-2022 не так много сборных, где один футболист из 26 имеет настолько звездный и обособленный статус, как Сон Хын Мин в Южной Корее. И в этой связи травма глазницы форварда “Тоттенхэма”, из которой он пропустил последние матчи клубного футбола, вызывала беспокойство у все нации.

Но кажется, что все с Соном все в порядке. И партнеры и по сборной, и главный тренер Паулу Бенту говорят, что 30-летний нападающий тренируется без ограничений, и специальная маска для лица не помешает ему показать свои лучшие игровые качества.

Но вот форвард “Вулверхэмптона” Хван Хи Чхан с Уругваем не сыграет. Хотя, учитывая игровые показатели и форму Хвана в нынешнем сезоне, это, может, не самая большая потеря.

Перед стартом Чемпионата мира Южная Корея успела провести один товарищеский матч, минимально переиграв Исландию (1:0).

Статистика команд, цифры и факты

Уругвай выиграл шесть из восьми последних матчей Чемпионата мира (два поражения).

Из 22 сборных, которые провели на ЧМ 30 и большей матчей у Южной Корее самый низкий процент побед (18%).

Под руководством Паулу Бенту форвард Южной Корее Сон Хын Мин забил 12 и голов и отдал девять ассистов. В 2022 Сон забил пять голов в восьми матчах за сборную.

Под руководством Алонсо Уругвай провел четыре официальных матча и выиграл все из них с общей разницей 8-1.

Уругвай выходил из группы на трех последних Мундиалях.

В десяти матчах третьего раунда квалификации на ЧМ Южная Корея пропустила всего три гола.

Последние пять матчей Уругвая и Южной Корее

Уругвай

27.09 Канада 2:0 (Товарищеский матч)

23.09 Иран 0:1 (Товарищеский матч)

11.06 Панама 5:0 (Товарищеский матч)

06.06 США 0:0 (Товарищеский матч)

03.06 Мексика 3:0 (Товарищеский матч)

Южная Корея

11.11 Исландия 1:0 (Товарищеский матч)

27.09 Камерун 1:0 (Товарищеский матч)

23.09 Коста-Рика 2:2 (Товарищеский матч)

27.07 Япония 0:3 (EAFF F-1)

24.07 Гонконг 3:0 (EAFF F-1)

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Личные встречи

Уругвай выиграл шесть из семи матчей с Южной Кореей, в том числе и дважды на Чемпионатах мира (1990 и 2010). В товарищеской игре в октябре 2018 года выиграла Южная Корея (2:1).

Где смотреть матч Уругвай – Южной Корея

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Уругвай - Південна Корея Смотреть трансляцию

Ориентировочные составы

Уругвай: Рочет – Варела, Годин, Хименес, Оливера – Вальверде, Торрейра, Бентанкур – Пеллистри, Суарес, Нуньес

Южная Корея: Ким Сын Гю – Ким Тхэ Хван, Ким Мин Джэ, Ким Ен Гвон, Ким Джин Су – Чон У Ен – Ли Джэ Сон, Хван Ин Бом, Чун Ву Юн, Сон Хын Мин – Чо Гуэ Сон

Ставки и Коэффициенты на матч Уругвай – Южная Корея

Прогноз на матч Уругвай – Южная Корея UA-Football

ЧМ-2022 уже подарил несколько сенсаций, но если Южная Корея и победит Уругвай это не будет большой неожиданностью. Паулу Бенту уже долгое время работает с “воинами Тэджу” и у его команды есть стиль. Но все же нет такого качества как у игроков Уругвая, многие из которых выступают в топ-клубах Европы. Уругвай редко имеет проблемы на групповой стадии и, вероятно, качественно сыграет против Южной Корее. Прогноз – победа Уругвая 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.