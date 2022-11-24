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Первый матч Чемпионатов мира ХХІ века без ударов в створ. Видеообзор поединка Уругвай - Южная Корея
Встреча была скупой на острые моменты
Фото: twitter.com/Uruguay
В матче первого тура в группе Н, вслед за Швейцарией и Камеруном, встретились Уругвай и Южная Корея. Матч не был насыщен опасными моментами, что и можно увидеть по счету на табло. Четкая позиционная игра Южной Кореи была немного не по зубам сопернику . Создав несколько опасных моментов, обе сборные так и не смогли забить. К слову, этот матч стал первым поединком Чемпионатов мира в 21 веке, в котором не было ударов в створ ворот.
Чемпионат мира, первый тур, группа H
Аль-Райян, “Эдюкейшн Сити Стэдиум”
Уругвай – Южная Корея 0:0
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