Первый матч Чемпионатов мира ХХІ века без ударов в створ. Видеообзор поединка Уругвай - Южная Корея

В матче первого тура в группе Н, вслед за Швейцарией и Камеруном, встретились Уругвай и Южная Корея. Матч не был насыщен опасными моментами, что и можно увидеть по счету на табло. Четкая позиционная игра Южной Кореи была немного не по зубам сопернику . Создав несколько опасных моментов, обе сборные так и не смогли забить. К слову, этот матч стал первым поединком Чемпионатов мира в 21 веке, в котором не было ударов в створ ворот.

Чемпионат мира, первый тур, группа H

Аль-Райян, “Эдюкейшн Сити Стэдиум”

Уругвай – Южная Корея 0:0