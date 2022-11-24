Чемпионат мира FIFA
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Жоау Фелиш помогает Роналду не смазать старт чемпионата мира. Счет 2:1
На грани офсайда
Фото: Getty Images
Жоау Фелиш быстро отвечает на гол Ганы и забивает мяч. Вратарь далеко вышел и португалец пробил его мощным ударом.
78' Жоау Фелиш – 2:1.
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