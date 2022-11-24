 Жоау Фелиш помогает Роналду не смазать старт чемпионата мира. Счет 2:1 ᐉ UA-Футбол
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Жоау Фелиш помогает Роналду не смазать старт чемпионата мира. Счет 2:1

Чемпионат мира FIFA
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На грани офсайда

Жоау Фелиш помогает Роналду не смазать старт чемпионата мира. Счет 2:1

Фото: Getty Images

Новина українською

Жоау Фелиш быстро отвечает на гол Ганы и забивает мяч. Вратарь далеко вышел и португалец пробил его мощным ударом.

78' Жоау Фелиш – 2:1.

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В статье: Гана Португалия Чемпионат мира 2022
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