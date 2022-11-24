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Кейруш — на вопрос об Иране: Почему вы не спрашиваете Саутгейта про Англию и США в Афганистане?

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Наставнику сборной Ирана приходиться выслушивать неприятные вопросы

Кейруш — на вопрос об Иране: Почему вы не спрашиваете Саутгейта про Англию и США в Афганистане?

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш отреагировал на вопрос журналиста о протестах в стране. Представитель прессы спросил у наставника иранцев, что он думает о внутриполитической ситуации в государстве.

"Почему вы не задаёте такие же вопросы Гарету Саутгейту? Ответьте мне, пожалуйста. Вы думаете нормально спрашивать о таком? Спросите Саутгейта, что он думает об Англии, США и выходе этих стран из Афганистана", — цитирует специалиста Evening Standard.

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Протесты в Иране начались из-за того, что девушка Амини была убита. Полиция нравов задержала её за "неправильное" ношение хиджаба. После этого страну захлестнули антиправительственные выступления. Девушка скончалась в больнице после того, как её привезли туда из полицейского участка.

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В статье: Иран Карлуш Кейруш
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Источник:
Evening Standard

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