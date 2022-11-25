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Впервые за 36 лет в 1-м туре Мундиаля не было зафиксировано красных карточек
А во втором туре удаление все-таки мы увидели
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С 20 по 24 ноября прошли 16 матчей 1-го тура группового этапа ЧМ-2022. В этих поединках арбитры не продемонстрировали игрокам ни одной красной карточки.
Таким образом, впервые за 36 лет во всех матчах первого тура на мировых первенствах не зафиксировано хотя бы одно удаление. В последний раз это произошло на ЧМ-1986 в Мексике.
0 - No player was shown a red card on MD1 of the 2022 World Cup, the first time this has happened since the 1986 edition. Pedagogy. #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Vv7T2ZvR6A— OptaJean (@OptaJean) November 24, 2022
Сегодня, 25 ноября, 2-й тур Мундиаля открыл матч между Уэльсом и Ираном (0:2). На 86-й минуте встречи красную получил вратарь "драконов" Уэйн Хеннесси за грубую игру на выходе.
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