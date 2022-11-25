 Впервые за 36 лет в 1-м туре Мундиаля не было зафиксировано красных карточек ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Впервые за 36 лет в 1-м туре Мундиаля не было зафиксировано красных карточек
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Впервые за 36 лет в 1-м туре Мундиаля не было зафиксировано красных карточек

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

А во втором туре удаление все-таки мы увидели

Впервые за 36 лет в 1-м туре Мундиаля не было зафиксировано красных карточек

Getty_Images_Ukraine_

Новина українською

С 20 по 24 ноября прошли 16 матчей 1-го тура группового этапа ЧМ-2022. В этих поединках арбитры не продемонстрировали игрокам ни одной красной карточки.

Таким образом, впервые за 36 лет во всех матчах первого тура на мировых первенствах не зафиксировано хотя бы одно удаление. В последний раз это произошло на ЧМ-1986 в Мексике.

Сегодня, 25 ноября, 2-й тур Мундиаля открыл матч между Уэльсом и Ираном (0:2). На 86-й минуте встречи красную получил вратарь "драконов" Уэйн Хеннесси за грубую игру на выходе.

Читайте такжеСила большого количества компенсированного времени. Иран забил Уэльсу два гола после 90-й минуты

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Чемпионат Мира
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде