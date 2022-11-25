На ЧМ в Катаре украинский флаг перепутали с флагом ЛГБТ

О курьезном инциденте перед матчем чемпионата мира Англия - США рассказал журналист Валерий Пригорницкий:

"Интересная ситуация случилась с моими товарищами из Украины. На входе на стадион у них хотели отобрать флаг Украины, посчитав, что это символ ЛГБТ. Индусы, одним словом".

Похоже, ситуацию удалось уладить, но о проблемах со стюардами в Катаре писали и ранее. Большинство из них - выходцы из Индии, Бангладеш и других азиатских стран, которые плохо понимают английский.

Символы ЛГБТ, как и распитие алкоголя на трибунах в Катаре запрещены, что ранее не раз критиковали европейцы.

Сама сборная Катара сегодня стала первой командой, вылетевшей из мундиаля.