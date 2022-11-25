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На ЧМ в Катаре украинский флаг перепутали с флагом ЛГБТ

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(1 голосов)

Да они знатоки географии!

На ЧМ в Катаре украинский флаг перепутали с флагом ЛГБТ

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mariana Nedelcu/SOPA Images/LightRocket

Новина українською

О курьезном инциденте перед матчем чемпионата мира Англия - США рассказал журналист Валерий Пригорницкий:

"Интересная ситуация случилась с моими товарищами из Украины. На входе на стадион у них хотели отобрать флаг Украины, посчитав, что это символ ЛГБТ. Индусы, одним словом".

Похоже, ситуацию удалось уладить, но о проблемах со стюардами в Катаре писали и ранее. Большинство из них - выходцы из Индии, Бангладеш и других азиатских стран, которые плохо понимают английский.

Символы ЛГБТ, как и распитие алкоголя на трибунах в Катаре запрещены, что ранее не раз критиковали европейцы.

Сама сборная Катара сегодня стала первой командой, вылетевшей из мундиаля.

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В статье: Катар курьезы Чемпионат Мира-2022
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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
25.11.2022 в 22:34
Все добре вони розуміють, ці убогі прокоацапськісурки
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