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На ЧМ в Катаре украинский флаг перепутали с флагом ЛГБТ
Да они знатоки географии!
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mariana Nedelcu/SOPA Images/LightRocket
О курьезном инциденте перед матчем чемпионата мира Англия - США рассказал журналист Валерий Пригорницкий:
"Интересная ситуация случилась с моими товарищами из Украины. На входе на стадион у них хотели отобрать флаг Украины, посчитав, что это символ ЛГБТ. Индусы, одним словом".
Похоже, ситуацию удалось уладить, но о проблемах со стюардами в Катаре писали и ранее. Большинство из них - выходцы из Индии, Бангладеш и других азиатских стран, которые плохо понимают английский.
Символы ЛГБТ, как и распитие алкоголя на трибунах в Катаре запрещены, что ранее не раз критиковали европейцы.
Сама сборная Катара сегодня стала первой командой, вылетевшей из мундиаля.
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