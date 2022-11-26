 Польша - Саудовская Аравия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 26.11.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
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Польша - Саудовская Аравия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022

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(1 голосов)

Польша - Саудовская Аравия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 26.11.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Польша - Саудовская Аравия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Sebastian Frej/MB Media

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Новина українською

Польшу нельзя назвать неудачником первого тура, однако это команда, потерявшая шанс победить. Теперь нашим соседям обязательно нужно брать три очка в поединке с сенсационным соперником. Тем самым, который ошеломил Аргентину в первом туре.

Матч второго тура в группе С состоится в субботу, 26.11.2022, в 15.00. Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит платформа MEGOGO (за подпиской "Максимальная" и "Спорт"). Также чемпионат мира можно смотреть на региональных телеканалах Суспільного (Суспільне: Київ, Суспільне: Чернівці и т.д.).

Чемпионат мира-2022
Группа C, второй тур
26 ноября, 15:00. "Эдьюкейшн Сити" (Аль-Райян)
Главный арбитр: Уилтон Сампайо (Бразилия)
Прямая трансляция: Мегого Футбол 1, Суспильне Спорт

Польша 15:00 Саудовская Аравия

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В статье: Польша Саудовская Аравия
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