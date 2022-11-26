Польша - Саудовская Аравия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022

Польшу нельзя назвать неудачником первого тура, однако это команда, потерявшая шанс победить. Теперь нашим соседям обязательно нужно брать три очка в поединке с сенсационным соперником. Тем самым, который ошеломил Аргентину в первом туре.

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Матч второго тура в группе С состоится в субботу, 26.11.2022, в 15.00. Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит платформа MEGOGO (за подпиской "Максимальная" и "Спорт"). Также чемпионат мира можно смотреть на региональных телеканалах Суспільного (Суспільне: Київ, Суспільне: Чернівці и т.д.).

Чемпионат мира-2022

Группа C, второй тур

26 ноября, 15:00. "Эдьюкейшн Сити" (Аль-Райян)

Главный арбитр: Уилтон Сампайо (Бразилия)

Прямая трансляция: Мегого Футбол 1, Суспильне Спорт