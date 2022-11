Бразилия и Аргентина сыграют в финале. Аналитики обновили свой прогноз на сетку плей-офф ЧМ-2022

Аналитики из Gracenote в партнерстве с Nielsen подкорректировали свой прогноз на Чемпионат мира 2022, а также возможную сетку плей-офф на турнире.

По данным аналитики, Англия после ничьей из США обеспечила себе выход из группы на 99,6%, Нидерланды – на 97% уже в 1/8 финала.

