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Франция - первый участник плей-офф ЧМ-2022
"Ле Бле" набрали шесть очков
Faisal HQ / Автор неизвестен
В рамках второго тура группы D Чемпионата мира
Таким образом, команда Дидье Дешама первой из всех оформила выход в 1/8 мундиаля.
Напомним, в первом туре французы розгромно победили сборную Австралии - 4:1.
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