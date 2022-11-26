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Франция - первый участник плей-офф ЧМ-2022

Чемпионат мира FIFA
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"Ле Бле" набрали шесть очков

Франция - первый участник плей-офф ЧМ-2022

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В рамках второго тура группы D Чемпионата мира Франция обыграла Данию - со счетом 2:1. Победу "Ле Бле" принес дубль Килиана Мбаппе.

Таким образом, команда Дидье Дешама первой из всех оформила выход в 1/8 мундиаля.

Напомним, в первом туре французы розгромно победили сборную Австралии - 4:1.

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В статье: Дания Франция
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