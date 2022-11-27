 Япония - Коста-Рика: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 27.11.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
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Япония – Коста-Рика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022

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(1 голосов)

Япония - Коста-Рика: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 27.11.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Япония – Коста-Рика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022

фото - Getty Images

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Япония в первом туре очень удивила, одержав волевую победу над Германией. Коста-Рика в борьбе с другим фаворитом, – Испанией, – так не смогла. Не смогла даже сохранить лицо, проиграв 0:7. И сейчас эти две противоположности сойдутся в очном поединке.

Матч второго тура в группе Е состоится в воскресенье, 27.11.2022, в 12.00. Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит платформа MEGOGO (за подпиской "Максимальная" и "Спорт"). Также чемпионат мира можно смотреть на региональных телеканалах Суспільного (Суспільне: Київ, Суспільне: Чернівці и т.д.).

Чемпионат мира, второй тур, группа E

27 ноября 2022. Эр-Райян, “Ахмед бин Али Стэдиум”

Япония 12:00 Коста-Рика

Телетрансляция – Megogo Футбол 1, Суспільне Спорт

Текстовая трансляция – UA-Футбол

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В статье: Япония Коста-Рика
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