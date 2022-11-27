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После победы Марокко над Бельгией в Брюсселе начались беспорядки

Чемпионат мира FIFA
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Полиция применила водометы и перекрыла центр города

После победы Марокко над Бельгией в Брюсселе начались беспорядки

Фото: NBC News

UA-Футбол
Новина українською

Во втором туре группового этапа ЧМ в Катаре сборная Бельгии проиграла Марокко со счетом 0:2. После этого, как сообщают СМИ, в центре столицы страны, Брюсселе, начались массовые беспорядки.

По информации ESPN, бельгийские фанаты, раздосадованные поражением, вышли на улицы выразить недовольство. Согласно The Brussels Times, причиной беспорядков же стали радостные марокканские болельщики.

Дабы унять протесты полиция Брюсселя применила водометы и слезоточивый газ. Также была оцеплена часть центра города. Сообщается об одном пострадавшем, получившим травмы лица. Также сообщается о массовых волнениях в Антверпене и Льеже.

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В статье: Бельгия Брюссель Национальная сборная Марокко Чемпионат мира 2022
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