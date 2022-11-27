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После победы Марокко над Бельгией в Брюсселе начались беспорядки
Полиция применила водометы и перекрыла центр города
Фото: NBC News
Во втором туре группового этапа ЧМ в Катаре сборная Бельгии проиграла Марокко со счетом 0:2. После этого, как сообщают СМИ, в центре столицы страны, Брюсселе, начались массовые беспорядки.
По информации ESPN, бельгийские фанаты, раздосадованные поражением, вышли на улицы выразить недовольство. Согласно The Brussels Times, причиной беспорядков же стали радостные марокканские болельщики.
Дабы унять протесты полиция Брюсселя применила водометы и слезоточивый газ. Также была оцеплена часть центра города. Сообщается об одном пострадавшем, получившим травмы лица. Также сообщается о массовых волнениях в Антверпене и Льеже.
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