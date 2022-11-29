Нидерланды – Катар. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022

У Катара уже нет шансов выйти в плей-офф, но нужно обезопасить себя от антирекорда с нулем набранных очков в групповом раунде. Нидерланды готовы обеспечить этот антирекорд, ведь у них еще есть свои нерешенные задачи.

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Матч третьего тура в группе А состоится во вторник, 29.11.2022, в 17.00. Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит платформа MEGOGO (за подпиской "Максимальная" и "Спорт"). Также чемпионат мира можно смотреть на региональных телеканалах Суспільного (Суспільне: Київ, Суспільне: Чернівці и т.д.).

Чемпионат мира. Групповой этап

Группа А, третий тур

Эль-Хаур, стадион Аль-Байт

Трансляция – Megogo Футбол 1, Суспільне