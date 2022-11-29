Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нидерланды – Катар. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022
Нидерланды - Катар: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 29.11.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
У Катара уже нет шансов выйти в плей-офф, но нужно обезопасить себя от антирекорда с нулем набранных очков в групповом раунде. Нидерланды готовы обеспечить этот антирекорд, ведь у них еще есть свои нерешенные задачи.
- Следите за ЧМ-2022 в режиме Live в нашем Telegram
Матч третьего тура в группе А состоится во вторник, 29.11.2022, в 17.00. Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит платформа MEGOGO (за подпиской "Максимальная" и "Спорт"). Также чемпионат мира можно смотреть на региональных телеканалах Суспільного (Суспільне: Київ, Суспільне: Чернівці и т.д.).
Чемпионат мира. Групповой этап
Группа А, третий тур
Эль-Хаур, стадион Аль-Байт
Нидерланды 17:00 Катар
Трансляция – Megogo Футбол 1, Суспільне
Популярное сейчас
- Бардак в сборной Бельгии: Де Брюйне, Вертонген и Азар чуть не подрались, участников пресс-конференции дважды сменили
- В 37 лет попал в Аякс, а в 39 - на мундиаль: седовласый вратарь из Нидерландов показывает, почему никогда нельзя сдаваться
- Первое поражение Днепра-1, выход Бразилии и Португалии в плей-офф. Главные новости за 28 ноября
- Три сборные уже в плей-офф, сегодня стартует третий тур группового этапа. Расписание и результаты ЧМ-2022
- Автор первых забитых мячей на чемпионате мира поддержал Украину. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная девушка одной из главных звезд сборной Эквадора. ФОТО
Новости по теме
- 00:40 Зарубежные Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результаты четырех матчей вторника до 17:00
- 19:41 Прогнозы на футбол Эквадор - Сенегал. Анонс и прогноз матча Чемпионата Мира на 29.11.2022
- 09:51 Зарубежные Три сборные уже в плей-офф, сегодня стартует третий тур группового этапа. Расписание и результаты ЧМ-2022