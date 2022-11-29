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Похороны хозяев. Нидерланды – Катар. Прогноз матча ЧМ на 29.11.2022
Сумеют ли хозяева набрать хоть один пункт?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нидерланды
Нидерланды фактически выполнили задачу выхода в плей-офф – для этого им нужно набрать всего пункт в матче против Катара. Но игра подопечных Луи ван Гала на турнире, мягко говоря, не впечатляет. Стартовый поединок против Сенегала принёс победу (0:2). Хотя и там были некоторые вопросы – подопечные Алиу Сиссе 80 минут сдерживали более именитого соперника, и в итоге в полтора раза превзошли Нидерланды по ударам (15:10).
Главным героем голландцев неожиданно стал Коди Гакпо. Форвард "ПСВ" открыл счёт как против Сенегала, так и против Эквадора во втором туре. Беда в том, что после раннего гола Нидерланды просто перестали играть в футбол. В итоге всё закончилось ничьей 1:1, а фаворит после гола допустил 15 ударов по своим воротам, ответив лишь одним.
Ван Гал очень надеется, что в ближайшее время у Гакпо появится поддержка в виде Мемфиса. Депай дважды вышел на замену, и пока далёк от своей оптимальной формы. А в ней он может устрашить любого, что показал в европейской квалификации, став её лучшим голеадором.
Катар
Катару остаётся лишь одно – биться за свой престиж. Команда Феликса Санчеса проиграла стартовых два поединка, став первым вылетевшим участником мундиаля. Ещё одна неудача приведёт к исторически худшему Чемпионату мира для хозяев турнира. До этого каждому удавалось разжиться хотя бы одним очком.
Несмотря на тщательную подготовку и локальные успехи в прошлом (титул чемпионов Азии), Катар оказался не готов к турниру такого уровня. Парням Феликса Санчеса не хватает как опыта, так и банального уровня исполнителей. Возили их и вертикальные эквадорцы, и африканские чемпионы без главной звезды в составе. Хотя игра с Сенегалом всё же подарила некоторый позитив, а именно их первый гол на ЧМ в истории.
Главный тренер выставил идентичный состав в первых двух турах, и нет предпосылок предполагать, что что-то в планах Санчеса изменилось. Разве что Мунтари может получить шанс в старте после гола в пятницу, заменив Мадибо.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|ОЧКИ
|1
|Нидерланды
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|2
|Эквадор
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|3
|Сенегал
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|4
|Катар
|2
|0
|1
|1
|1-5
|0
Ориентировочные составы
Нидерланды: Нопперт – Тимбер, Ван Дейк, Аке, Думфриз – Коопмейнерс, Де Йонг, Блинд, Клаассен – Гакп, Бергвейн
Катар: Баршам – Мохаммад, Педру Мигел, Хухи, Хассан, Ахмед – Будиаф, Мунтари, Аль-Хайдос – Альмоез, Афиф
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Нидерланды – Катар от UA-Футбол
Несмотря на отвратительное качество игры Нидерландов в прошлом туре, с Катаром "оранжье" вряд ли сумеют придумать себе проблемы. Хозяева турнира просто не в состоянии противостоять топ-сборной, даже проблемной. Также сказаться должна и любовь Катара к игре первым номером – тут никаких шансов для такой игры не будет, и после потерь Катар неизбежно будет срывать контратаки тактическими фолами. Ставка: победа Нидерландов + Катар закончит игру с большим количеством предупреждений с коэффициентом в районе 1.92.
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