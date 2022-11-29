Чемпионат мира. Групповой этап

Группа А, третий тур

Эль-Хаур, стадион Аль-Байт

Нидерланды – Катар 17:00

Трансляция – Megogo Футбол 1, Суспільне

Нидерланды

Нидерланды фактически выполнили задачу выхода в плей-офф – для этого им нужно набрать всего пункт в матче против Катара. Но игра подопечных Луи ван Гала на турнире, мягко говоря, не впечатляет. Стартовый поединок против Сенегала принёс победу (0:2). Хотя и там были некоторые вопросы – подопечные Алиу Сиссе 80 минут сдерживали более именитого соперника, и в итоге в полтора раза превзошли Нидерланды по ударам (15:10).

Главным героем голландцев неожиданно стал Коди Гакпо. Форвард "ПСВ" открыл счёт как против Сенегала, так и против Эквадора во втором туре. Беда в том, что после раннего гола Нидерланды просто перестали играть в футбол. В итоге всё закончилось ничьей 1:1, а фаворит после гола допустил 15 ударов по своим воротам, ответив лишь одним.

Ван Гал очень надеется, что в ближайшее время у Гакпо появится поддержка в виде Мемфиса. Депай дважды вышел на замену, и пока далёк от своей оптимальной формы. А в ней он может устрашить любого, что показал в европейской квалификации, став её лучшим голеадором.

Катар

Катару остаётся лишь одно – биться за свой престиж. Команда Феликса Санчеса проиграла стартовых два поединка, став первым вылетевшим участником мундиаля. Ещё одна неудача приведёт к исторически худшему Чемпионату мира для хозяев турнира. До этого каждому удавалось разжиться хотя бы одним очком.

Несмотря на тщательную подготовку и локальные успехи в прошлом (титул чемпионов Азии), Катар оказался не готов к турниру такого уровня. Парням Феликса Санчеса не хватает как опыта, так и банального уровня исполнителей. Возили их и вертикальные эквадорцы, и африканские чемпионы без главной звезды в составе. Хотя игра с Сенегалом всё же подарила некоторый позитив, а именно их первый гол на ЧМ в истории.

Главный тренер выставил идентичный состав в первых двух турах, и нет предпосылок предполагать, что что-то в планах Санчеса изменилось. Разве что Мунтари может получить шанс в старте после гола в пятницу, заменив Мадибо.

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Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П ОЧКИ 1 Нидерланды 2 1 1 0 3-1 4 2 Эквадор 2 1 1 0 3-1 4 3 Сенегал 2 1 0 1 3-3 3 4 Катар 2 0 1 1 1-5 0

Ориентировочные составы

Нидерланды: Нопперт – Тимбер, Ван Дейк, Аке, Думфриз – Коопмейнерс, Де Йонг, Блинд, Клаассен – Гакп, Бергвейн

Катар: Баршам – Мохаммад, Педру Мигел, Хухи, Хассан, Ахмед – Будиаф, Мунтари, Аль-Хайдос – Альмоез, Афиф

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Нидерланды – Катар от UA-Футбол

Несмотря на отвратительное качество игры Нидерландов в прошлом туре, с Катаром "оранжье" вряд ли сумеют придумать себе проблемы. Хозяева турнира просто не в состоянии противостоять топ-сборной, даже проблемной. Также сказаться должна и любовь Катара к игре первым номером – тут никаких шансов для такой игры не будет, и после потерь Катар неизбежно будет срывать контратаки тактическими фолами. Ставка: победа Нидерландов + Катар закончит игру с большим количеством предупреждений с коэффициентом в районе 1.92.