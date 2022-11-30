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Левандовский против Месси. Стартовые составы команд на матч Польша - Аргентина

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Стартовые составы команд

Левандовский против Месси. Стартовые составы команд на матч Польша - Аргентина

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Сегодня, 30 ноября, в 21:00, состоятся матчи 3-го, заключительного тура группового раунда группы C ЧМ-2022.

В одном из них сыграют Польша и Аргентина, и уже известны стартовые составы команд на поединок.

Стартовый состав сборной Польши: Щенсны, Кэш, Глик, Кивьор, Берешински, Франковски, Белик, Криховяк, Зелински, Швидерски, Левандовски

Стартовый состав сборной Аргентины: Э. Мартинес, Молина, Ромеро, Отаменди, Акунья, Де Пауль, Энцо Фернандес, Мак Аллистер, Месси, Альварес, Ди Мария

Напомним, что матч начнется в 21:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

В параллельном поединке сыграют Саудовская Аравия и Мексика.

Ну и отметим, что Польша после двух туров лидирует в группе с 4 очками. У Аргентины и Саудовской Аравии по 3 балла, у Мексики – 1.

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В статье: Аргентина Польша
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