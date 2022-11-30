Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Альварес забивает в девятку. Аргентина ведет в два гола против Польши
Польша не претендует на голы
Фото: Getty Images
Аргентина забивает второй в матче против Польши. Голом отличился Хулиан Альварес.
Умело разобрался игрок "Сити" с мячом в штрафной и точно пробил в дальнюю 9. Красивый гол.
68' Хулиан Альварес – 0:2.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Австралия сенсационно выходит в плей-офф, Дания шокирует последним местом. Расписание и результаты ЧМ-2022
- Динамо третье, но еще может пропустить Зорю. Таблица и результаты тура УПЛ
- ЧМ-2022. Польша – Аргентина: Левандовский против Месси в битве за 1/8 финала
- Красотка дня. Сексуальная хорватская супермодель испытывает на прочность законы Катара. ФОТО
- Красотка дня. Эпатажная девушка защитника Милана и сборной Франции. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная девушка одной из главных звезд сборной Эквадора. ФОТО
Новости по теме
- 07:01 Прогнозы на футбол Польша – Аргентина. Прогноз на матч от Роберто Моралеса
- 00:23 Зарубежные Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результаты четырех матчей среды до 17:00
- 19:40 Зарубежные Австралия сенсационно выходит в плей-офф, Дания шокирует последним местом. Расписание и результаты ЧМ-2022
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн