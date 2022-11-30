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Альварес забивает в девятку. Аргентина ведет в два гола против Польши

Чемпионат мира FIFA
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Польша не претендует на голы

Альварес забивает в девятку. Аргентина ведет в два гола против Польши

Фото: Getty Images

Новина українською

Аргентина забивает второй в матче против Польши. Голом отличился Хулиан Альварес.

Умело разобрался игрок "Сити" с мячом в штрафной и точно пробил в дальнюю 9. Красивый гол.

68' Хулиан Альварес – 0:2.

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В статье: Аргентина Польша Чемпионат мира 2022
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