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Стал известен лучший игрок матча Саудовская Аравия – Мексика
Он выполнил шикарный удар со штрафного
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник сборной Мексики Луис Чавес признан лучшим игроком матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 с Саудовской Аравией (2:1).
Чавес забил один из голов в этом поединке - он выполнил шикарный удар со штрафного.
Несмотря на победу, мексиканцы не смогли пробить в плей-офф Мундиаля. Они уступили Польше по дополнительным показателям.
☄️ A 30-yard screamer from Luis Chávez and the obvious candidate for @Budweiser Player of the Match.— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 30, 2022
An unreal first international goal ⚽️ #KSA #MEX #POTM #YoursToTake #BringHomeTheBud @budfootball pic.twitter.com/cxrs9CRr0V
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