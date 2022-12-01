Стал известен лучший игрок матча Саудовская Аравия – Мексика

Защитник сборной Мексики Луис Чавес признан лучшим игроком матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 с Саудовской Аравией (2:1).

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Чавес забил один из голов в этом поединке - он выполнил шикарный удар со штрафного.

Несмотря на победу, мексиканцы не смогли пробить в плей-офф Мундиаля. Они уступили Польше по дополнительным показателям.