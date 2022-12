Стал известен лучший игрок матча Саудовская Аравия – Мексика

Защитник сборной Мексики Луис Чавес признан лучшим игроком матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 с Саудовской Аравией (2:1).

Чавес забил один из голов в этом поединке - он выполнил шикарный удар со штрафного.

Несмотря на победу, мексиканцы не смогли пробить в плей-офф Мундиаля. Они уступили Польше по дополнительным показателям.

☄️ A 30-yard screamer from Luis Chávez and the obvious candidate for @Budweiser Player of the Match.



An unreal first international goal ⚽️ #KSA #MEX #POTM #YoursToTake #BringHomeTheBud @budfootball pic.twitter.com/cxrs9CRr0V