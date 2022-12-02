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Определился лучший игрок матча Коста-Рика – Германия

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Определился лучший игрок матча Коста-Рика – Германия

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник сборной Германии Кай Хаверц признан лучшим игроком матча чемпионата мира-2022 против Коста-Рики (4:2).

23-летний футболист "Челси" вышел на замену на 66-й минуте встречи, после чего сравнял счет и оформил дубль. Однако победы не хватило его команде для выхода в плей-офф турнира.

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Германия с 4 очками заняла третье место, уступив Испании по количеству забитых мячей.

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В статье: Германия Чемпионат Мира-2022 Коста-Рика Кай Хавертц
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Источник:
play.fifa.com

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