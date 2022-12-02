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Определился лучший игрок матча Коста-Рика – Германия
Автор дубля
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник сборной Германии Кай Хаверц признан лучшим игроком матча чемпионата мира-2022 против Коста-Рики (4:2).
23-летний футболист "Челси" вышел на замену на 66-й минуте встречи, после чего сравнял счет и оформил дубль. Однако победы не хватило его команде для выхода в плей-офф турнира.
Германия с 4 очками заняла третье место, уступив Испании по количеству забитых мячей.
Kai Havertz put on a show, scoring twice for Germany as they gave everything in the hope the results would fall their way.— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 1, 2022
Instant impact when he came on and your #Budweiser Player of the Match ????
???????? #CRCGER ???????? #POTM #YoursToTake #BringHomeTheBud pic.twitter.com/9HcxfbbMwj
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