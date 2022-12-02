Определился лучший игрок матча Коста-Рика – Германия

Полузащитник сборной Германии Кай Хаверц признан лучшим игроком матча чемпионата мира-2022 против Коста-Рики (4:2).

23-летний футболист "Челси" вышел на замену на 66-й минуте встречи, после чего сравнял счет и оформил дубль. Однако победы не хватило его команде для выхода в плей-офф турнира.

Германия с 4 очками заняла третье место, уступив Испании по количеству забитых мячей.