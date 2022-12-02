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Япония победила Испанию с владением мяча лишь 17,7% - это рекорд ЧМ

Чемпионат мира FIFA
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(1 голосов)

Эффект самурайских воинов

Япония победила Испанию с владением мяча лишь 17,7% - это рекорд ЧМ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сборная Японии в заключительном матче группового этапа чемпионата мира-2022 победила Испанию (2:1). Благодаря такому результату команда не только финишировала первой в группе Е, но и установила рекорд Мундиалей.

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В поединке с испанцами процент владения мячом у японской команды составил всего 17,7% игрового времени. Этот показатель оказался самым низким за всю историю чемпионатов мира.

Напомним, Япония вышла в плей-офф турнира с первого места. Испания, проигравшая поединок, с четырьмя очками расположилась на второй позиции. В 1/8 финала японцы сыграют против Хорватии. Поединок пройдет 5 декабря. Испанцы будут противостоять Марокко.

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В статье: Испания Япония Чемпионат Мира-2022
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Комментарии (2)
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magnum power (БОМЖ)
02.12.2022 в 11:46
немає жодної поваги до збірної іспанії, після того, як на чм-18 вони відверто здали матч руснi. у матчі з повною тiки-такой з рідкісним відскакуванням м'яча від дерев, перемогли дерева.
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Sisiha (Львов)
02.12.2022 в 11:12
Это не рекорд, а хитрожопые испанцы решили выйти из группы со второго места - фейерплэй в действии
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