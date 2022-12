Япония победила Испанию с владением мяча лишь 17,7% - это рекорд ЧМ

Сборная Японии в заключительном матче группового этапа чемпионата мира-2022 победила Испанию (2:1). Благодаря такому результату команда не только финишировала первой в группе Е, но и установила рекорд Мундиалей.

В поединке с испанцами процент владения мячом у японской команды составил всего 17,7% игрового времени. Этот показатель оказался самым низким за всю историю чемпионатов мира.

Напомним, Япония вышла в плей-офф турнира с первого места. Испания, проигравшая поединок, с четырьмя очками расположилась на второй позиции. В 1/8 финала японцы сыграют против Хорватии. Поединок пройдет 5 декабря. Испанцы будут противостоять Марокко.

