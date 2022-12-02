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Япония победила Испанию с владением мяча лишь 17,7% - это рекорд ЧМ
Эффект самурайских воинов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Японии в заключительном матче группового этапа чемпионата мира-2022 победила Испанию (2:1). Благодаря такому результату команда не только финишировала первой в группе Е, но и установила рекорд Мундиалей.
В поединке с испанцами процент владения мячом у японской команды составил всего 17,7% игрового времени. Этот показатель оказался самым низким за всю историю чемпионатов мира.
Напомним, Япония вышла в плей-офф турнира с первого места. Испания, проигравшая поединок, с четырьмя очками расположилась на второй позиции. В 1/8 финала японцы сыграют против Хорватии. Поединок пройдет 5 декабря. Испанцы будут противостоять Марокко.
With 17.7% of the ball, Japan have won a World Cup game with the lowest possession figure in recorded WC history.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/WTu4v4bTTd— Opta Analyst (@OptaAnalyst) December 1, 2022
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