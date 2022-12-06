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Парадокс Роналду, шансы Испании, магия Марокко и швейцарские искорки: анонс к 1/8 финала ЧМ

Чемпионат мира FIFA
(3 голосов)

Готовимся ко второй части первого раунда плей-офф Мундиаля

Парадокс Роналду, шансы Испании, магия Марокко и швейцарские искорки: анонс к 1/8 финала ЧМ

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Влияние знаменитого фиаско от немцев на Бразилию, "цей Сон Хин Мин", корейский абсурд, польза и вред от Роналду для Португалии, парадокс "золотого" бельгийского поколения, отточенная японская модель и готовность Испании брать Кубок Мира – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:31 – Япония – Хорватия;

08:04 – Бразилия – Южная Корея;

14:33 – Марокко – Испания;

20:13 – Португалия – Швейцария;

25:32 – Не попадайте в офсайд!

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В статье: Германия Бразилия Испания Криштиану Роналду Португалия Швейцария Южная Корея Япония Бельгия Хорватия Неймар Марокко Подкаст Подкасты UA-Футбол Аудиомундиаль
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