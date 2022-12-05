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Известно, почему лидер сборной Англии был вынужден экстренно покинуть Катар и вернуться домой
Его семья была напугана
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
4 декабря сборная Англии уверенно разобралась с национальной командой Сенегала (3:0). Тем не менее, команда Саутгейта в атаке действовала без одного из своих ключевых футболистов – вингера "Челси" Рахима Стерлинга.
Игрок в срочном порядке полетел домой, так как его дом был ограблен. Жена и дети Стерлинга были очень сильно напуганы инцидентом, Рахим покинул лагерь "трех львов" из-за переживаний за состояние семьи, но планирует вернуться в Катар.
В жилище ворвалась вооруженная банда и дико напугала родных Стерлинга. Украденное грабителями оценивается в 300 тысяч фунтов.
Raheem Sterling was the victim of a robbery at his home in London while in Qatar. He has decided to return to UK to check on the well being of his family but hopes to return to Qatar if the circumstances are right— Matt Law (@Matt_Law_DT) December 4, 2022
"Конечно, это не слишком хорошо для команды перед большой игрой, но это отходит на второй план. В такие моменты игрок важнее команды", - отметил наставник сборной Англии Гарет Саутгейт.
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