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Известно, почему лидер сборной Англии был вынужден экстренно покинуть Катар и вернуться домой

Чемпионат мира FIFA
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Его семья была напугана

Известно, почему лидер сборной Англии был вынужден экстренно покинуть Катар и вернуться домой

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

4 декабря сборная Англии уверенно разобралась с национальной командой Сенегала (3:0). Тем не менее, команда Саутгейта в атаке действовала без одного из своих ключевых футболистов – вингера "Челси" Рахима Стерлинга.

Игрок в срочном порядке полетел домой, так как его дом был ограблен. Жена и дети Стерлинга были очень сильно напуганы инцидентом, Рахим покинул лагерь "трех львов" из-за переживаний за состояние семьи, но планирует вернуться в Катар.

В жилище ворвалась вооруженная банда и дико напугала родных Стерлинга. Украденное грабителями оценивается в 300 тысяч фунтов.

"Конечно, это не слишком хорошо для команды перед большой игрой, но это отходит на второй план. В такие моменты игрок важнее команды", - отметил наставник сборной Англии Гарет Саутгейт.

Читайте такжеАнглия - Сенегал 3:0. Умение использовать свои таланты

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В статье: Англия Рахим Стерлинг
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Источник:
standard.co.uk

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