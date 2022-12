Известно, почему лидер сборной Англии был вынужден экстренно покинуть Катар и вернуться домой

4 декабря сборная Англии уверенно разобралась с национальной командой Сенегала (3:0). Тем не менее, команда Саутгейта в атаке действовала без одного из своих ключевых футболистов – вингера "Челси" Рахима Стерлинга.

Игрок в срочном порядке полетел домой, так как его дом был ограблен. Жена и дети Стерлинга были очень сильно напуганы инцидентом, Рахим покинул лагерь "трех львов" из-за переживаний за состояние семьи, но планирует вернуться в Катар.

В жилище ворвалась вооруженная банда и дико напугала родных Стерлинга. Украденное грабителями оценивается в 300 тысяч фунтов.

