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Глава Федерации футбола Франции о повязках OneLove: Три-четыре страны хотели этого, они, кстати, почти все вылетели
Ле Гре поддержал Инфантино
Фото: twitter.com/FFF
81-летний глава Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Гре рассказал, что изначально был против идеи с повязками OneLove, которые символизировали борьбу со всеми видами дискриминации.
Напомнми, что ФИФА запретила надевать командам эти повязки на матчи чемпионата мира буквально за несколько дней до старта мундиаля. Их хотели носить сборные Англия, Германия, Бельгия, Дания, Уэльс и Швейцария.
"Я предан Инфантино. Как добиться того, чтобы 211 стран пришли к согласию в политике, религии и финансах? Это невероятная и сумасшедшая работа.
Я был одним из лидеров, выступавших против повязки (One Love). Три-четыре страны из Западной Европы хотели ее надеть. Кстати, большинство из них уже вылетели. Это не лицемерие", – сказал Ле Гре.
Франция в субботу, 10-го декабря, сыграет в четвертьфинале чемпионата мира против сборной Англии. Матч начнется в 21:00.
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