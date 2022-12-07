Сестра Роналду: Один процент ничтожных лицемеров, закройте свои рты

Элма Авейру, сестра нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, обратилась к тем, кто часто критикует его брата.

"Вперёд! В матче со Швейцарией Роналду не играл – хорошо, что он отдохнул и дал другим поучаствовать в этом событии. Пришло время настраиваться на следующую игру.

Я лишь хочу обратиться к одному проценту ничтожных лицемеров: закройте свои рты и не плюйте в тарелку, из которой едите. Поддерживайте сборную вне зависимости от игроков, которые за неё выступают. Уважайте её и уважайте Роналду", – написала Элма в своей социальной сети.

Интересно, что чуть ранее другая сестра Роналду, Катя Авейру, рассказала, что просила своего брата уехать из расположения национальной сборной из-за множества конфликтов, слухов и скандалов.

Напомним, что в матче 1/8 финала чемпионата мира Фернанду Сантуш предпочел Гонсалу Рамуша в основе команды, а не Криштиану Роналду. 21-летний португалец отличился хет-триком и отдал голевую передачу.

В 1/4 финала турнира сборная Португалии сыграет с национальной командой Марокко. Игра состоится 10 декабря.