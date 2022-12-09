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Нидерланды – Аргентина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Нидерланды - Аргентина: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 09.12.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Нидерланды – Аргентина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022

Фото: twitter.com/Argentina

UA-Футбол
Новина українською

Трудно определить фаворита. Обе сборные на этом турнире успели продемонстрировать свои сильные качества, обе также показали, что уязвимы. В борьбе за полуфинал Нидерланды и Аргентина настроены отдать себя до конца. В итоге это должно обернуться интересным футболом.

Матч 1/4-й финала ЧМ-2022 состоится в пятнмцу, 9-го декабря, в 21:00. Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит платформа MEGOGO (за подпиской "Максимальная" и "Спорт"). Также чемпионат мира можно смотреть на региональных телеканалах Суспільного (Суспільне: Київ, Суспільне: Чернівці и т.д.).

Чемпионат мира, 1/4 финала

9 декабря 2022. Лусаил, “Лусаил Иконик Стэдиум”

Нидерланды 21:00 Аргентина

Телетрансляция – Megogo Футбол 1

Текстовая трансляция – UA-Футбол

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В статье: Аргентина Нидерланды
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