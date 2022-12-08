Нидерланды - Аргентина. Анонс и прогноз на матч четвертьфинала чемпионата мира на 09.12.2022

Чемпионат мира, 1/4 финала

9 декабря 2022. Лусаил, “Лусаил Иконик Стэдиум”

Нидерланды 21:00 Аргентина

Телетрансляция – Megogo Футбол 1

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Две последние встречи Аргентины и Нидерландов на Мундиалях заканчивались со счетом 0:0. Ни "оранье", ни "альбиселесте" не способны установить тотального доминирования над соперником, поэтому можно вновь ожидать плотную, малорезультативную игру.

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Новости Нидерландов

Только в матче с Катаром, статистически худшей команды на ЧМ-2022 сборная Нидерландов превзошла соперника по количеству ударов в целом, и в створ в частности. Но это не помешало "оранье" уверенно победить США в матче 1/8, и занять первое место в своей группе.

Матчи Нидерландов не назовешь зрелищными, но в тактическом плане они бывают небезынтересными. В частности, команда ван Гала выделяется использованием персонального прессинга, не редко можно увидеть как один из тройки центрбеков Нидерландов "теряется" на половине поля соперника, высоко встречая форварда. В атаке у "оранье" простые, но эффективные приемы. Фулбеки Дюмфрис и Блинд создают ширину в игре против США они по очереди отметились голами и ассистами друг на друга. В центральной зоне команда ван Гала рассчитывает на скоростные подключения Гакпо и Депая, который смог добавить в физике по ходу турнире, хотя начинал его с повреждением.

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Нидерланды действуют рационально, Ван Галу не нравятся случайности в футболе, и нынешняя группа футболистов "оранье" стоит горой за тренера. Здесь нет ярких индивидуальностей, даже такие игроки мирового класса как ван Дейк и де Йонг ставят командные принципы выше личностных. Футбол футболом, а все веселье остается за кадром, на пресс-конференциях ван Гала .

Новости Аргентины

В каком-то смысле поражение Саудовской Аравии в первом матче ЧМ-2022 помогло сборной Аргентине. Лионель Месси говорил, что игроки “альбиселесте” были “мертвыми” после этого матча, но аргентинцы смогли возродиться. Отныне каждую игру они воспринимают как финал, и после побед над Мексикой, Польшей и Австралией устраивали настолько бурные празднования в раздевалке, что ФИФА приходилось вежливо просило их закругляться.

Что дал этот матч Лионелю Скалони? Он понял, что ЧМ-2022 отличается от Копа Америка-2021. Не все игроки, которые выигрывали первенство Южной Америки находятся в хорошем состоянии, и изменения в составе неизбежны. Кроме того, Аргентина один раз уже проиграла, она получила этот опыт и смогла его пережить – это укрепляет команду.

В матче против Австралии Месси наконец-то удалось забить свой первый гол в плей-офф чемпионатах мира, кроме это был второй матч подряд, в котором трио центрхавов Аргентины составляли Родриго Де Пауль, Энцр Фернандес и Алексис Мак Аллистер. Перед стартом турнира были опасения относительно того, как “альбиселесте” справятся с потерей такого ключевого игрока Джовани Ло Чельсо, и к счастью для Скалони ему удалось своевременно найти решение.

У сборной Аргентины, помимо команды Марокко, одна из самых внушительных поддержек на турнире, для команды Скалони каждый матч как домашний, что является важным фактором.

Несмотря на все вышесказанное, Аргентина все же совершенно не производит впечатление целостной команды, и победных в матчах против Мексики и Австралии ей удавалось демонстрировать хороший футбол только небольшими отрезками. Хватит ли этого для игры с Нидерландами?

Статистика команд, цифры и факты

Нидерланды не проигрываю на чемпионатах мира 11 матчей. Последнее поражение было в финале ЧМ-2010 от Испании в овертайме, на ЧМ-2014 «оранье» проиграли в полуфинале Аргентине в серии пенальти, а ЧМ-2018 Нидерланды пропустили.

В целом команда ван Гал не проигрывает уже 19 матчей во всех турнирах.

И еще один факт об отсутствии поражений. Нидерланды не проигрывают на ЧМ уже 22 матча, в которых забивали первыми. Серия длится с Мундиаля-1978.

Ни один игрок в истории чемпионатов мира не забивал чаще Лионеля Месси первый гол в матчах (шесть раз).

Всего Месси забил на Мундиалях девять голов. Впереди в него в истории «альбиселесте» только Габриэль Батистута (10).

Аргентине не удалось забить только в двух матчах из последних 39.

Нидерланды побеждали в своих трех последних четвертьфиналах ЧМ (1998, 2010, 2014), Аргентина вылетала в трех из четырех последних 1/4.

Аргентина и Нидерланды сделали по два клиншита в групповом раунде и пропустили по одному голу в матче 1/8.

Последние пять матчей Нидерландов и Аргентины

Нидерланды

03.12 США 3:1 (ЧМ-2022)

29.11 Катар 2:0 (ЧМ-2022)

25.11 Эквадор 1:1 (ЧМ-2022)

21.11 Сенегал 2:0 (ЧМ-2022)

25.09 Бельгия 1:0 (Лига наций)

Аргентина

03.12 Австралия 2:1 (ЧМ-2022)

30.11 Польша 2:0 (ЧМ-2022)

26.11 Мексика 2:0 (ЧМ-2022)

22.11 Саудовская Аравия 1:2 (ЧМ-2022)

16.11 ОАЭ 5:0 (Товарищеские матчи)

Личные встречи

Нидерланды проиграли лишь один из девяти матчей против Аргентины, уступив в овертайме финала домашнего для Аргентины ЧМ-1978 (3:1). Победами закончились четыре матча “оранье” и четыре поединка закончились ничьей, в том числе и последняя встреча, в полуфинале ЧМ-2014, когда команда ван Гала уступила Аргентине в серии пенальти.

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Где смотреть матч Нидерланды – Аргентина

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Ориентировочные составы

Нидерланды: Нопперт – Тимбер, ван Дейк, Аке – Дюмфрис, де Роон, де Йонг, Блинд – Классен – Гакпо, Депай

Аргентина: Эмилиано Мартинес – Ромеро, Отаменди, Лисандро Мартинес – Молина, Де Пауль, Фернандес, Мак Аллистер, Акунья – Месси, Альварес

Ставки и Коэффициенты на матч Нидерланды – Аргентина

Прогноз на матч Нидерланды – Аргентина UA-Football

Суперкомпьютеры статистических порталов opta и 358 отдают предпочтение Аргентине. Это можно увидеть и в коэффициентах букмекеров. Почему? Обе команды заняли первые места в слабых группах, а затем классе переиграли своих соперников в 1/8. Это правда, что у Нидерландов нет такого футболиста как Месси, но у “альбиселесте” нет такого тренера как Ван Гал, который может просчитать все детали. Команды достойны друг друга и взаимная уважительность скажется на характере игры: голов будет мало. Вероятнее всего понадобится овертайм и пенальти. Прогноз – 0:0 и победа Нидерландов в серии одиннадцатиметровых.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.