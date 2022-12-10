Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Готовность Англии к X-Фактору Мбаппе, значение Роналду для сборной Португалии. Анонс к 1/4 ЧМ
Большой, ламповый, детальный и свежевыжатый Аудиомундиаль
Getty Images / Global Images Ukraine
Послушать выпуски подкастов UA-Футбол можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг – подписывайтесь. Также заходите и комментируйте на платформе Galas.
Нацеленная подготовка Англии к французам, операция "Мбаппе", Нопперт vs Месси, Геррейру vs Хакими, игровой рисунок "Оранье", трансформация "пентакампеонов". Почему наставник "шашечных" раздражает фигуристов? Как Сантуш всех удивил, кто дает баланс сегодняшней Аргентине и так ли она сильна, как мы думаем? Сможет ли центр поля Хорватии что-то противопоставить бразильцам и способно ли Марокко на еще одно чудо? Как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.
Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.
Таймкоды:
00:00 – Всем привет!
00:16 – Нидерланды;
04:20 – Аргентина;
09:38 – Франция;
15:20 – Англия;
19:30 – Хорватия;
23:55 – Бразилия;
28:06 – Марокко;
31:50 – Португалия;
36:45 – Не попадайте в офсайд!
Больше материалов автора ищите в этом Telegram-канале
Популярное сейчас
- Куман назначен главным тренером сборной Нидерландов
- Месси: Ван Гал пускает пыль в глаза, что его команда играет в хороший футбол
- Марокко – Португалия. Прогноз на матч от Роберто Моралеса
- Сестра Роналду попросила его уехать из сборной: Мы достаточно натерпелись
- Цитаишвили в Таиланде женился на своей очаровательной избраннице. ФОТО
- Красотка дня. Яркая девушка Куртуа на трибунах во время 100-го матча Тибо за сборную. ФОТО