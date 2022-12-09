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Далич перед матчем с Бразилией: Надеюсь, мы сможем изменить традицию

Чемпионат мира FIFA
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Хорваты ни разу не выигрывали у бразильцев

Далич перед матчем с Бразилией: Надеюсь, мы сможем изменить традицию

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями от матча против Бразилии в 1/4 финала чемпионата мира-2022.

"Считаю, что этот матч будет самым напряжённым. Могу сравнить его с финалом с Францией на предыдущем чемпионате мира. Это отличный соперник и большой вызов для нас. У нас было 11 матчей на этих двух мировых первенствах, и мы проиграли только один.

Я бы хотел, чтобы такой матч состоялся позже, но такова жизнь. Мы несколько раз встречались с Бразилией и ни разу не выигрывали у них. Надеюсь, что мы сможем изменить традицию.

Сейчас у нас впереди величайший матч на чемпионате мира. Они одни из главных фаворитов. В принципе они всегда считаются фаворитами, но с тем футболом, который они продемонстрировали здесь, они заслуживают того, чтобы быть одними из главных фаворитов. Необходимо сыграть наш лучший матч, и тогда у нас будет шанс. Мы не должны довольствоваться выходом в четвертьфинал", - цитирует Далича Reuters.

Матч Хорватия - Бразилия пройдет сегодня, 9 декабря и начнется в 17:00.

Читайте такжеХорватия - Бразилия. Анонс и прогноз четвертьфинала чемпионата мира на 9.12.2022
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В статье: Бразилия Хорватия Златко Далич
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Источник:
Reuters

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