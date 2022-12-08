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Хорватия - Бразилия. Анонс и прогноз четвертьфинала чемпионата мира на 9.12.2022

Чемпионат мира
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Первое большое испытание для Селесао

Хорватия - Бразилия. Анонс и прогноз четвертьфинала чемпионата мира на 9.12.2022

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mark Leech/Offside

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

И Бразилия, и Хорватия - ожидаемые гости в четвертьфинале ЧМ, но при этом они и очень разные. Если целью Селесао на каждом мундиале является Кубок, то "Шашечным" достаточно вылететь без позора.

Собственно, так будет и завтра. Бразилии опять нужна победа любой ценой; поражение для нее стало бы катастрофой. В то же время на Хорватию результат давит гораздо меньше, и это может ей как помочь, так и навредить. Посмотрим.

Содержание

Чемпионат мира. 1/4 финала
9 декабря. Аль-Райан. "Эдьюкейшн Сити Стэдиум"
Хорватия 17:00 Бразилия
Арбитр: Майкл Оливер (Англия)
Трансляция: MEGOGO Футбол 1, Суспільне Спорт

Новости Хорватии

Четыре года назад Хорватия впервые добралась до финала ЧМ, но та команда была сильнее нынешней. Тогда у "Шашечных" был баланс между защитой и нападением; они позволяли себе отрезки открытого футбола, потому что не боялись. Сейчас этого нет.

Только против слабой Канады Хорватия решилась сыграть от себя; во всех остальных случаях команда Златко Далича действовала очень осторожно; даже играла на 0:0. С Марокко это вышло, с Бельгией тоже; с Японией в 1/8 финала нет, но гол Перишича помог "Шашечным" вернуться в любимое состояние улитки.

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Естественно, против Бразилии мы увидим то же самое. Много возни в центре поля, нерегулярные атаки, плотность и организация в защите - хорваты проиграли всего раз в 20 матчах после Евро, играя именно так. Впрочем, помните слова Флойда Мейвезера: "Если бы ты все 50 раз дрался со мной, то имел бы не 50 побед, а 50 поражений". Так и тут. Соперников калибра Бразилии на этом отрезке у "Шашечных" не было, и если бы они были, то…

Новости Бразилии

Любое поколение бразильцев стремится не просто побеждать, а побеждать красиво. "Joga Bonito!" - этот девиз родился еще до того, как на поле вышел 17-летний Пеле, и он работает до сих пор.

В Катаре у Селесао пока выходит все. Результат добывается легко; поражение Камеруну - ну, матч был по сути товарищеский, о чем говорить? Тите так уверен в себе, что дал минуты всем 26 парням в заявке. Травмы Алекса Сандро и Данило чуть подпортили картину, но и тут плюсов больше, ведь выздоровел Неймар.

Плеймейкер "ПСЖ" будет чуть ли не главной фигурой против хорватов - за счет финтов, пасов и неожиданных решений он попытается посеять панику. Винисиус и Рафинья на флангах побегут атаковать пространство; Ришарлисон - давить на ненадежного Ловрена. Риски? Надо не поймать контратаку. Каземиро - топ, но Лукас Пакета застаивается впереди, а Модрич - это не Хван Ин Бом; он найдет способ вывести команду из обороны за три секунды. Таким образом, как и для хорватов, Селесао важно не забывать про баланс.

Хорватия - Бразилия: статистика личных встреч

Здесь для хорватов хорошего ничего нет. Бразилия била "Шашечных" на ЧМ-2006 и 2014 - причем оба раза европейцы почти не видели мяча.

В том же ключе прошел и последний товарищеский матч - в 2018 году Селесао победили 2:0 с голами Неймара и Фирмино.

Последние матчи Хорватии

Хорватия - Бразилия. Анонс и прогноз четвертьфинала чемпионата мира на 9.12.2022 - изображение 1

Последние матчи Бразилии

Хорватия - Бразилия. Анонс и прогноз четвертьфинала чемпионата мира на 9.12.2022 - изображение 2

Ориентировочные составы

У Бразилии до конца ЧМ выбыли форвард Габриэл Жезус и левый бек Алекс Теллес; также маловероятен выход еще одного левого защитника Алекса Сандро, что, вероятно, вынудит Тите затыкать дыру правшой Данило.

У Хорватии проблемы тоже с флангами обороны - есть неопределенность по Борне Сосе и Йосипу Станишичу. Также Даличу предстоит выбрать центрфорварда из трио Петкович - Будимир - Ливайя.

Хорватия: Ливакович - Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса - Ковачич, Брозович, Модрич - Крамарич, Ливайя, Перишич

Бразилия: Алиссон - Милитао, Тиаго Силва, Маркиньос, Данило - Каземиро, Лукас Пакета - Рафинья, Неймар, Винисиус - Ришарлисон

Хорватия - Бразилия: ставки и коэффициенты

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5,20
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5,10
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Хорватия - Бразилия: прогноз от UA-Футбол

Хорватия умеет обороняться, но Бразилия слишком богата атакующими талантами, чтобы ее могла сдержать полузащита со стареющим Модричем и оборона, где первую скрипку играет защитник "Зенита".

Рискнем поставить на "верх" - ставку ТБ 2,5 букмекеры предлагают с коэффициентами 1,8-1,9.

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В статье: Бразилия Хорватия Прогнозы
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