Хорватия - Бразилия. Анонс и прогноз четвертьфинала чемпионата мира на 9.12.2022

И Бразилия, и Хорватия - ожидаемые гости в четвертьфинале ЧМ, но при этом они и очень разные. Если целью Селесао на каждом мундиале является Кубок, то "Шашечным" достаточно вылететь без позора.

Собственно, так будет и завтра. Бразилии опять нужна победа любой ценой; поражение для нее стало бы катастрофой. В то же время на Хорватию результат давит гораздо меньше, и это может ей как помочь, так и навредить. Посмотрим.

Четыре года назад Хорватия впервые добралась до финала ЧМ, но та команда была сильнее нынешней. Тогда у "Шашечных" был баланс между защитой и нападением; они позволяли себе отрезки открытого футбола, потому что не боялись. Сейчас этого нет.

Только против слабой Канады Хорватия решилась сыграть от себя; во всех остальных случаях команда Златко Далича действовала очень осторожно; даже играла на 0:0. С Марокко это вышло, с Бельгией тоже; с Японией в 1/8 финала нет, но гол Перишича помог "Шашечным" вернуться в любимое состояние улитки.

Естественно, против Бразилии мы увидим то же самое. Много возни в центре поля, нерегулярные атаки, плотность и организация в защите - хорваты проиграли всего раз в 20 матчах после Евро, играя именно так. Впрочем, помните слова Флойда Мейвезера: "Если бы ты все 50 раз дрался со мной, то имел бы не 50 побед, а 50 поражений". Так и тут. Соперников калибра Бразилии на этом отрезке у "Шашечных" не было, и если бы они были, то…

Любое поколение бразильцев стремится не просто побеждать, а побеждать красиво. "Joga Bonito!" - этот девиз родился еще до того, как на поле вышел 17-летний Пеле, и он работает до сих пор.

В Катаре у Селесао пока выходит все. Результат добывается легко; поражение Камеруну - ну, матч был по сути товарищеский, о чем говорить? Тите так уверен в себе, что дал минуты всем 26 парням в заявке. Травмы Алекса Сандро и Данило чуть подпортили картину, но и тут плюсов больше, ведь выздоровел Неймар.

