Источник: Роналду начнет матч четвертьфинала ЧМ-2022 против Марокко в резерве

Португальское авторитетное издание A Bola, знакомя своих читателей с перипетиями будущего четвертьфинала ЧМ-2022 между сборными Марокко и Португалии, поделилось инсайдерской информацией о том, что нападающий португальской сборной Криштиану Роналду снова начнет матч на скамье для запасных.

На его месте в основе выйдет форвард "Бенфики" Гонсалу Рамуш.

Отметим, что аналогичная ситуация имела место в матче 1/8-й финала ЧМ-2022 против Швейцарии. Рамуш тогда отличился хет-триком и голевой передачей, Португалия в целом победила 6:1. Роналду вышел на поле в конце встречи.

Матч Марокко – Португалия состоится в субботу, 10-го декабря, в 17:00.