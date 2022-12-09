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Источник: Роналду начнет матч четвертьфинала ЧМ-2022 против Марокко в резерве
А в основе снова выйдет Гонсалу Рамуш
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Португальское авторитетное издание A Bola, знакомя своих читателей с перипетиями будущего четвертьфинала ЧМ-2022 между сборными Марокко и Португалии, поделилось инсайдерской информацией о том, что нападающий португальской сборной Криштиану Роналду снова начнет матч на скамье для запасных.
На его месте в основе выйдет форвард "Бенфики" Гонсалу Рамуш.
Отметим, что аналогичная ситуация имела место в матче 1/8-й финала ЧМ-2022 против Швейцарии. Рамуш тогда отличился хет-триком и голевой передачей, Португалия в целом победила 6:1. Роналду вышел на поле в конце встречи.
Матч Марокко – Португалия состоится в субботу, 10-го декабря, в 17:00.
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