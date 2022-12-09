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В восьми из последних девяти матчей плей-офф на ЧМ/ЧЕ Хорватия играла дополнительное время
Включая сегодняшний против Бразилии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Матч 1/4-й финала чемпионата мира 2022 Хорватия – Бразилия закончился вничью в основное время (0:0). Команды вынуждены отбегать еще два тайма по пятнадцать минутам.
Отметим, что это восьмой случай в последних девяти матчах Хорватии на крупных турнирах сборных (чемпионат мира, чемпионат Европы), когда пришлось играть экстратаймы. Единственный раз, когда в этой серии все решилось в течение девяноста минут, состоялся в финале ЧМ-2018. Тогда Хорватия проиграла Франции 2:4.
Отметим, что победитель пары Хорватия – Бразилия в полуфинале ЧМ-2022 сыграет с победителем пары Нидерланды – Аргентина.
Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:00 по киевскому времени. UA-Футбол ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
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