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Тчуамени забивает первый официальный гол за сборную и выводит Францию вперед против Англии. ВИДЕО
Ассист у Антуана Гризманна
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Французский полузащитник Орельен Тчуамени забил на 17 минуте матча четвертьфинала чемпионата мира в Катаре против сборной Англии. Это его первый гол за сборную в официальных матчах. Ассист – у Антуана Гризманна.
Ранее Орельен забивал за национальную сборную лишь однажды - в товарищеском матче против Кот-д’Ивуара. Сегодняшний гол стал также его первым результативным действием за сборную. Для Гризманна же этот ассист стал 77 результативным дейтсвием - у него 42 гола и 35 ассистов.
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