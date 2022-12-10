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Тчуамени забивает первый официальный гол за сборную и выводит Францию вперед против Англии. ВИДЕО

Чемпионат мира FIFA
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(1 голосов)

Ассист у Антуана Гризманна

Тчуамени забивает первый официальный гол за сборную и выводит Францию вперед против Англии. ВИДЕО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Французский полузащитник Орельен Тчуамени забил на 17 минуте матча четвертьфинала чемпионата мира в Катаре против сборной Англии. Это его первый гол за сборную в официальных матчах. Ассист – у Антуана Гризманна.

Ранее Орельен забивал за национальную сборную лишь однажды - в товарищеском матче против Кот-д’Ивуара. Сегодняшний гол стал также его первым результативным действием за сборную. Для Гризманна же этот ассист стал 77 результативным дейтсвием - у него 42 гола и 35 ассистов.

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В статье: Национальная сборная Англии Национальная сборная Франции Чемпионат мира 2022 Орельен Тчуамени
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Комментарии (1)
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Vovanatb(Lemberg-NY) (Нью-Йорк)
10.12.2022 в 21:59
А вот и я, тот кто разместил то самое объявление! Вот только благодарность я беру исключительно натурой! Ибо денег у меня благодаря ставкам, более чем достаточно…
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