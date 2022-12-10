Тчуамени забивает первый официальный гол за сборную и выводит Францию вперед против Англии. ВИДЕО

Французский полузащитник Орельен Тчуамени забил на 17 минуте матча четвертьфинала чемпионата мира в Катаре против сборной Англии. Это его первый гол за сборную в официальных матчах. Ассист – у Антуана Гризманна.

Ранее Орельен забивал за национальную сборную лишь однажды - в товарищеском матче против Кот-д’Ивуара. Сегодняшний гол стал также его первым результативным действием за сборную. Для Гризманна же этот ассист стал 77 результативным дейтсвием - у него 42 гола и 35 ассистов.