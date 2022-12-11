Саутгейт о поражении от Франции: Бессмысленно вдаваться в детали судейства.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал поражение от Франции Дидье Дешама в рамках четвертьфинала Чемпионата мира в Катаре.

"Игра действительно оправдала ожидания. В итоге, все решают голы. Я только что сказал игрокам, что они отдали все силы на поле. Я горжусь тем, как мои футболисты прошли турнир.

Бессмысленно вдаваться в детали судейства. Я бы предпочел поговорить о наших игроках. Поздравляю Францию. Думаю, мы могли бы сделать больше.