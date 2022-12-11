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Саутгейт о поражении от Франции: Бессмысленно вдаваться в детали судейства.

Чемпионат мира FIFA
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Коуч "трех львов" о вылете своей команды в четвертьфинале

Саутгейт о поражении от Франции: Бессмысленно вдаваться в детали судейства.

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал поражение от Франции Дидье Дешама в рамках четвертьфинала Чемпионата мира в Катаре.

"Игра действительно оправдала ожидания. В итоге, все решают голы. Я только что сказал игрокам, что они отдали все силы на поле. Я горжусь тем, как мои футболисты прошли турнир.

Бессмысленно вдаваться в детали судейства. Я бы предпочел поговорить о наших игроках. Поздравляю Францию. Думаю, мы могли бы сделать больше.

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Мы выигрываем и проигрываем, как команда. Мы пропустили два гола и при этом упустили свои голевые шансы. Харри Кейн проявил себя невероятно, он был надежным. Нас бы не было на этой стадии, если бы не голы, которые он забил", - поделился коуч "трех львов".

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В статье: Англия Франция Гарет Саутгейт
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Источник:
Sky Sports

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