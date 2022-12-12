Долой логику! Да здравствует интрига!!! Акценты зрителя на играх Кубка мира

В короткий час "просветления", когда на дворе глухая ночь, спешу поделиться с вами своими впечатлениями от того, что удалось увидеть в исполнении восьми лучших команд мира. В надежде на то, что все еще не опоздал с этим – таковы реалии, будь они неладны.

Прежде всего, четвертьфиналы удались на славу. И это огромное разочарование для любителя футбола, когда не имеешь возможности увидеть такую игру вовремя и полностью. Особенно, если привык так смотреть матчи на высшем уровне всю свою жизнь. Увы, нам нынче не до праздников…

В принципе, зрелище имело место во всех четырех случаях. На мой взгляд, больше его было в поединках, завершившихся в основное время, особенно у Англии с Францией. Во встрече Марокко с Португалией голевых моментов было создано не меньше, однако удельный вес одного из соперников значительно преобладал.

Если говорить о сумме моментов за весь матч, то Нидерланды с Аргентиной их нам подарили даже больше, но половина этого веселья пришлась уже на овертайм, а в основное время, несмотря на обилие голов, зрелище было таки среднего уровня. До перерыва, кроме мяча Молины, по большому счету, смотреть было толком нечего, а весь цымес сконцентрировался в последних полтайма.

Хорватия с Бразилией в настоящий футбол вообще начали играть со второго тайма, зато он стал одним из самых содержательных на этой стадии. Порадовало и то, что в дополнительное время в обоих случаях команды не томили зрителя в ожидании пенальти – они таки-играли.

Это были четыре захватывающих спектакля, каждый со своей драматургией и сценарием. А развязка неизменно наступала, как в хорошем детективе, под самый конец. Шоу таки-продолжалось, и четырехсерийный сериал в жанре триллера получился на редкость качественным.

Пепе упустил свой шанс сравнять счет с Марокко, переведя игру в экстра-таймы, на 7-й компенсированной минуте. Аналогичный промах Рэшфорда со штрафного по французским воротам случился на 11-й, что превышало официально добавленное количество времени. А Хорватия и Аргентина отпраздновали свой успех в серии пенальти. Последним понадобилось пробить на удар больше.

С точки зрения соотношения голевых возможностей, логика в результатах четвертьфиналов отсутствовала напрочь.

Точнее, могу назвать закономерной лишь ничью Нидерландов с Аргентиной в основное время, хотя по-хорошему они там "наиграли" на 1:1. В дополнительное же аргентинцы попросту уничтожали соперника, имев пять-шесть моментов в последние семь минут. Поэтому итог "лотереи" все же скорее справедлив, но решаться все должно было в футбольной игре, а не в игре нервов.

Англичане вполне заслуживали победы над французами с зеркальным счетом. А бразильцы, по идее, должны были разобраться с хорватами еще в стандартные два тайма. Как и португальцы – с марокканцами. В обоих этих поединках фавориты "наиграли" на железобетонные 2:0. Но пиршество интриги бушевало на бездыханном трупе логики.

ВАР, вмешавшись в работу Фемиды лишь однажды, пришелся тут весьма кстати – подсказав бразильцу Сампайо назначить пенальти в ворота Франции за фол на Маунте. Увы, но во второй раз Кейн с точки в ворота не попал.

А вообще, даю слово геноссе Юстасу – моему консультанту в вопросах судейства (который чаще говорит мало, но смачно).

Хорватия – Бразилия. "Англичанин отсудил отлично, но с грубой ошибкой: не удалил Неймара за умышленный удар по ноге в первом экстратайме".

Нидерланды – Аргентина. "Испанец Лаос – это отдельная история. Судить умеет, но как только начинает заниматься самолюбованием – игре конец. Стал пропускать грубость, непонятные свистки в пользу аргентинцев в доп. время, неудаление Ван Дейка и аргентинца, имеющего желтую".

Марокко – Португалия. "Аргентинец – лучший".

Англия – Франция. "Бразилец три из четырех фолов не свистел. Худший вместе с Лаосом".

Также коллега по блогу риторически вопрошал, где был ВАР в эпизодах с Неймаром и ван Дейком. И выразил удивление по поводу того, что арбитры стали судить команды со своего континента – раньше на его памяти такого не случалось.

Чаще всего везло – систематически, я бы сказал – голландцам. В течение шести последних минут игры мяч сначала чудом миновал их ворота после рикошета, а затем угодил в стойку – перед самым свистком на "лотерею". В которой единственный нереализованный пенальти аргентинцев был промахом, и это тоже чистейшее везение. Причем, во всех трех случаях "отличился" многострадальный Энцо Фернандес.

Однако Аргентине это не помешало пройти в полуфинал. Тогда как неудачи португальца Феликса, который в последнюю четверть часа перед перерывом отметился похожим рикошетом и ударом в перекладину – до и после пропущенного гола – стали дичайшим фартом, позволившим в итоге войти в четверку лучших Марокко.

11-метровый, промазанный Кейном на 84-й минуте, стал роковым для англичан – Франция победила, в том числе, и с помощью Фортуны. Ну и, конечно, не забудем упомянуть штангу, принявшую на себя удар бразильца Маркиньоса в серии пенальти – тут тоже хорватам подвезло.

Лично для меня самой выдающейся фигурой четвертьфиналов стал кипер Ливакович, фактически втащивший Хорватию в следующий раунд: семь-восемь важных сэйвов, включая парированный пенальти. Среди вратарей также выделил бы марокканца Буну.

Из полевых, на мой взгляд, не было равных Месси. После него самыми заметными на поле назову бразильцев Неймара и Родриго, а также все того же злосчастного Фернандеса. Невозможно не отметить эффективнейшего голландца Вегхорста. Еще, пожалуй, упомяну француза Жиру и португальца Феликса. Помимо них, запомнились бразильцы Пакета и Ришарлисон. И бедолага Кейн.

Больше всего футбола в ¼-й финала было от Бразилии и Аргентины. Правда, у них для этого было и больше времени. Если же говорить о классических двух таймах, то в их рамках более других мне понравились португальцы. Неплохо себя показали англичане.

Франция и Нидерланды, скажем так, отыграли на уровне. Марокканцы с их двумя моментами за полтора часа и хорваты с одним за два часа – герои не моего романа. Сила воли плюс характер – это замечательно, но я всегда за тех, кто атакует. При всем восхищении очередным подвигом маленькой страны и историческим достижением африканцев.

Отсюда несложно предположить, что в полуфиналах мои предпочтения будут на стороне фаворитов. Понимаю, что вряд ли окажусь в тренде: народ любит болеть за "золушек" и несгибаемых бойцов. А я вот, имею несчастье предпочитать тех, кто лучше обращается с мячом и чаще ускоряет пульс футбольного болельщика.

Поэтому да, Аргентина и Франция. Хотя очень уважаю хорватов и благодарен Марокко за сенсацию. Но в финале хочется Футбола, а не сплошной борьбы за результат. Тем паче, что, как ни крути, а нынешний Мундиаль заслуживает такой кульминации. Что вы говорите, таких финалов уже не бывает? Доживем – увидим.

С надеждой на продолжение разговора…