"Этот пенальти нас убил". Хавбек сборной Хорватии - о поражении от Аргентины

Полузащитник сборной Хорватии Ловро Майер прокомментировал поражение от команды Аргентины (0:3) в полуфинале чемпионата мира-2022.

"Глупо комментировать и жаловаться на решения. Сначала мне показалось, что в моменте с пенальти на Альваресе должен был быть назначен угловой.

Я бы не сказал, что была какая-то усталость. Этот пенальти нас убил, а затем произошел и второй гол. В таких матчах очень трудно вернуться в игру, ведь Аргентина - очень качественная команда.

У нас будет еще один матч, мы сделаем все, чтобы занять третье место. Поедем домой довольными", - приводит слова хавбека Index.hr.