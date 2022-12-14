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"Этот пенальти нас убил". Хавбек сборной Хорватии - о поражении от Аргентины
Хорваты сыграют за третье место ЧМ-2022
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник сборной Хорватии Ловро Майер прокомментировал поражение от команды Аргентины (0:3) в полуфинале чемпионата мира-2022.
"Глупо комментировать и жаловаться на решения. Сначала мне показалось, что в моменте с пенальти на Альваресе должен был быть назначен угловой.
Я бы не сказал, что была какая-то усталость. Этот пенальти нас убил, а затем произошел и второй гол. В таких матчах очень трудно вернуться в игру, ведь Аргентина - очень качественная команда.
У нас будет еще один матч, мы сделаем все, чтобы занять третье место. Поедем домой довольными", - приводит слова хавбека Index.hr.
Напомним, сегодня свой матч проведут Франция и Марокко, которые определят вторых финалиста и участника поединка за третье место ЧМ-2022.
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