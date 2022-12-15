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"Месси нас не пугает". Защитник сборной Франции - о финале Мундиаля
Французы настроены на победу
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник сборной Франции Тео Эрнандес высказался о грядущем финале чемпионата мира-2022 против команды Аргентины. В среду французы одержали победу над Марокко (2:0) в полуфинале турнира.
"Мы должны думать о финале. Я устал, но приятно одержать победу в полуфинале чемпионата мира. Теперь необходимо восстановиться к воскресенью. Месси нас не пугает, Аргентина - невероятная команда, но у нас есть несколько дней для работы.
Играть в двух финалах чемпионата мира подряд - это невероятный момент. Мы проделали хорошую работу, было тяжело, но мы в финале. Мы будем упорно работать, чтобы выиграть этот матч", - приводит слова Эрнандеса Yahoo Sport со ссылкой на телеканал RAI Sport.
Напомним, матч Франция - Аргентина состоится 18 декабря. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00.
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