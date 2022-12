Мбаппе меньше всех работал в защите на этом чемпионате мира. Он делает оборонительное действие раз в 5 матчей

Килиан Мбаппе худший игрок чемпионата мира по количеству оборонительных действий в среднем за матч. У француза 0,19 таких действий за игру.

Таким образом у Килиана 1 оборонительное действие за 477 минут игры на турнире. Это худший результат на турнире, среди игроков, которые провели хотя бы 150 минут (1.5 матча).

Оборонительным действием считается отбор, попытка отобрать мяч или фол, заблокированные удары, выносы мяча из штрафной и перехваты.

Мбаппе забил 5 мячей на этом чемпионате иира и отдал 2 голевые передачи – он делит позицию лучшего бомбардира турнира вместе с Лионелем Месси. При этом у аргентинца 3 голевые передачи.

Аргентина сыграет с Францией в финале Мундиаля уже 18-го декабря. Матч начнется в 17:00.

0.19 - Kylian Mbappé averages 0.19 defensive actions per 90 minutes at the 2022 World Cup (1 in 477 minutes), fewer than any other outfield player during this edition (minimum 150 minutes played). Instruction? pic.twitter.com/1G5HgOquYH