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Мбаппе отражает проблемы французов – Месси готов к апгрейду тактики Марокко. Анонс финала ЧМ
Предпоследний выпуск Аудиомундиаля
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Как марокканцы методично били в зону Мбаппе и вообще умудрились подняться с континентального уровня на мировой, а Дидье Дешам убил игру лишь с помощью совета… от Гризманна. Трансформация Антуана, закрытие саги с 11-метровыми в матче Аргентина – Хорватия, африканское вдохновение для Месси, первая уверенная победа "альбиселесте" на турнире, а также мифы о "непробиваемой Франции" и "тирании Скалони" – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.
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Таймкоды:
00:00 – Всем привет!
01:05 – Франция – Марокко (2:0);
13:50 – Аргентина – Хорватия (3:0);
20:21 – Не попадайте в офсайд!
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