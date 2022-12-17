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Мбаппе отражает проблемы французов – Месси готов к апгрейду тактики Марокко. Анонс финала ЧМ

Чемпионат мира FIFA
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Предпоследний выпуск Аудиомундиаля

Мбаппе отражает проблемы французов – Месси готов к апгрейду тактики Марокко. Анонс финала ЧМ

GettyImages-98839372232

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Читайте такжеКапитан сборной Хорватии: Месси – лучший в истории. Надеюсь, он выиграет ЧМ

Как марокканцы методично били в зону Мбаппе и вообще умудрились подняться с континентального уровня на мировой, а Дидье Дешам убил игру лишь с помощью совета… от Гризманна. Трансформация Антуана, закрытие саги с 11-метровыми в матче Аргентина – Хорватия, африканское вдохновение для Месси, первая уверенная победа "альбиселесте" на турнире, а также мифы о "непробиваемой Франции" и "тирании Скалони" – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

01:05 – Франция – Марокко (2:0);

13:50 – Аргентина – Хорватия (3:0);

20:21 – Не попадайте в офсайд!

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В статье: Лионель Месси Аргентина Франция Хорватия Оливье Жиру Дидье Дешам Антуан Гризманн ЧМ-2022 Марокко Чемпионат Мира-2022 Чемпионат Мира Леандро Паредес Килиан Мбаппе Лионель Скалони Подкаст Доминик Ливакович Подкасты UA-Футбол Аудиомундиаль
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