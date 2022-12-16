У Франции 5 футболистов отсутствовали на тренировке. Два основных под вопросом на финал

5 футболистов сборной Франции отсутствовали на тренировке 16-го декабря, за двое суток до финала чемпионата мира. К лазарету присоединились Тео Эрнандес и Орельен Чуамени.

У опорного полузащитника Les Bleus ушиб бедра, а крайний защитник проходит лечение в связи с проблемами с коленом. Сроки возвращения футболистов не называются.

Они присоединились к Ибраима Конате, Рафаэлю Варану и Кингсли Коману, которые также пропустили тренировку. Защитники простудились только недавно, а у Комана болезнь уже несколько дней, но сообщалось что себя он идет на поправку.

Сообщается, что все остальные футболисты были на поле. Таким образом, вероятно, Дайо Упамекано и Адриен Рабьо уже выздоровели после простуды из-за которой пропустили полуфинал с Марокко.

Финал Аргентина – Франция пройдет 18-го декабря. Матч начнется в 17:00.