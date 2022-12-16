  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. У Франции 5 футболистов отсутствовали на тренировке. Два основных под вопросом на финал
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

У Франции 5 футболистов отсутствовали на тренировке. Два основных под вопросом на финал

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Но есть и хорошие новости

У Франции 5 футболистов отсутствовали на тренировке. Два основных под вопросом на финал

Фото: twitter.com/equipedefrance

Новина українською

5 футболистов сборной Франции отсутствовали на тренировке 16-го декабря, за двое суток до финала чемпионата мира. К лазарету присоединились Тео Эрнандес и Орельен Чуамени.

У опорного полузащитника Les Bleus ушиб бедра, а крайний защитник проходит лечение в связи с проблемами с коленом. Сроки возвращения футболистов не называются.

Они присоединились к Ибраима Конате, Рафаэлю Варану и Кингсли Коману, которые также пропустили тренировку. Защитники простудились только недавно, а у Комана болезнь уже несколько дней, но сообщалось что себя он идет на поправку.

Сообщается, что все остальные футболисты были на поле. Таким образом, вероятно, Дайо Упамекано и Адриен Рабьо уже выздоровели после простуды из-за которой пропустили полуфинал с Марокко.

Финал Аргентина – Франция пройдет 18-го декабря. Матч начнется в 17:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Франция Тео Эрнандес Чемпионат мира 2022 Орельен Чуамени
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
rmcsport.bfmtv.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде