Шевченко: Месси можно поставить в один ряд с Марадоной и Пеле. Он заслуживает победы на ЧМ

Легенда украинского футбола, экс-игрок и тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался о финальном матче ЧМ-2022 , в котором сыграют Аргентина и Франция.

"Месси – символ Аргентины. Легенда, один из лучших игроков всех времен. Его можно поставить в один ряд с Марадоной и Пеле. Такой игрок заслуживает победы на чемпионате мира.

Великой историей станет не только то, что он сделал в своей карьере, но и то, как он играет сейчас. Он абсолютный лидер, который проводит отличные матчи, забивает хорошие голы, делает передачи партнерам по команде. Он настоящий лидер и капитан.

Это будет отличная история — не только о том, что он сделал в своей карьере, но и о том, как он играет сейчас. Он абсолютный лидер, показывает невероятную игру, забивает хорошие голы, делает передачи своим партнерам. Он настоящий лидер и капитан.

Но с другой стороны, есть очень сильная, сбалансированная команда Франции. Мбаппе — очень сильный игрок. Месси, его время подходит к концу, но Мбаппе — новая звезда. Килиан уже выиграл чемпионат мира. Это будет очень захватывающая и интересная игра", - сказал Шевченко.