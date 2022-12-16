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Шевченко: Месси можно поставить в один ряд с Марадоной и Пеле. Он заслуживает победы на ЧМ
Андрей Шевченко поделился ожиданиями от грядущего финала
Фото: twitter.com/FIFAWorldCup
Легенда украинского футбола, экс-игрок и тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался о финальном матче
"Месси – символ Аргентины. Легенда, один из лучших игроков всех времен. Его можно поставить в один ряд с Марадоной и Пеле. Такой игрок заслуживает победы на чемпионате мира.
Великой историей станет не только то, что он сделал в своей карьере, но и то, как он играет сейчас. Он абсолютный лидер, который проводит отличные матчи, забивает хорошие голы, делает передачи партнерам по команде. Он настоящий лидер и капитан.
Это будет отличная история — не только о том, что он сделал в своей карьере, но и о том, как он играет сейчас. Он абсолютный лидер, показывает невероятную игру, забивает хорошие голы, делает передачи своим партнерам. Он настоящий лидер и капитан.
Но с другой стороны, есть очень сильная, сбалансированная команда Франции. Мбаппе — очень сильный игрок. Месси, его время подходит к концу, но Мбаппе — новая звезда. Килиан уже выиграл чемпионат мира. Это будет очень захватывающая и интересная игра", - сказал Шевченко.
Финальный поединок чемпионата мира-2022 между Аргентиной и Францией состоится в воскресенье, 18 декабря.
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