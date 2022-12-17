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С потерями и ротацией. Стали известны стартовые составы на матч за бронзу ЧМ Хорватия – Марокко
У обеих команд нет по одному основному центрбеку
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках матча за бронзовые награды Чемпионата мира-2022 в Катаре встретятся Хорватия и Марокко. Главные тренеры команды уже выбрали стартовые составы на эту игру:
- Хорватия: Ливакович – Гвардиол, Станишич, Шутало, Майер, Модрич, Ковачич, Левая, Оршич, Перишич, Крамарич.
- Марокко: Буну – Хакими, Дари, Сабири, Эль-Ханнус, Амрабат, Аттиат-Аллаль, Аль-Ямик, Зиеш, Буфаль, Эн-Несири.
Отметим, что по сравнению с матчами полуфинала "шашечные" сделали пять замен, а "атласские львы" – три. В частности, на поле не выйдут Марк Брозвич и Деян Ловрен у номинальных хозяев и Роман Саис у номинальных гостей.
Поединок начнется в 17.00. Текстовый онлайн можно просмотреть здесь.
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