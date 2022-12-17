С потерями и ротацией. Стали известны стартовые составы на матч за бронзу ЧМ Хорватия – Марокко

В рамках матча за бронзовые награды Чемпионата мира-2022 в Катаре встретятся Хорватия и Марокко. Главные тренеры команды уже выбрали стартовые составы на эту игру:

Хорватия : Ливакович – Гвардиол, Станишич, Шутало, Майер, Модрич, Ковачич, Левая, Оршич, Перишич, Крамарич.

: Ливакович – Гвардиол, Станишич, Шутало, Майер, Модрич, Ковачич, Левая, Оршич, Перишич, Крамарич. Марокко: Буну – Хакими, Дари, Сабири, Эль-Ханнус, Амрабат, Аттиат-Аллаль, Аль-Ямик, Зиеш, Буфаль, Эн-Несири.

Отметим, что по сравнению с матчами полуфинала "шашечные" сделали пять замен, а "атласские львы" – три. В частности, на поле не выйдут Марк Брозвич и Деян Ловрен у номинальных хозяев и Роман Саис у номинальных гостей.

Поединок начнется в 17.00. Текстовый онлайн можно просмотреть здесь.