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С потерями и ротацией. Стали известны стартовые составы на матч за бронзу ЧМ Хорватия – Марокко

Чемпионат мира FIFA
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У обеих команд нет по одному основному центрбеку

С потерями и ротацией. Стали известны стартовые составы на матч за бронзу ЧМ Хорватия – Марокко

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках матча за бронзовые награды Чемпионата мира-2022 в Катаре встретятся Хорватия и Марокко. Главные тренеры команды уже выбрали стартовые составы на эту игру:

  • Хорватия: Ливакович – Гвардиол, Станишич, Шутало, Майер, Модрич, Ковачич, Левая, Оршич, Перишич, Крамарич.
  • Марокко: Буну – Хакими, Дари, Сабири, Эль-Ханнус, Амрабат, Аттиат-Аллаль, Аль-Ямик, Зиеш, Буфаль, Эн-Несири.

Отметим, что по сравнению с матчами полуфинала "шашечные" сделали пять замен, а "атласские львы" – три. В частности, на поле не выйдут Марк Брозвич и Деян Ловрен у номинальных хозяев и Роман Саис у номинальных гостей.

Поединок начнется в 17.00. Текстовый онлайн можно просмотреть здесь.

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В статье: Хорватия Марокко
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