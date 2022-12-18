Серьезная сумма. Стало известно, сколько заработает сборная Франции в случае победы на ЧМ-2022

Сборная Франции получит 40,2 млн евро в случае победы на ЧМ-2022. Об этом сообщает издание GFFN со ссылкой на L’Équipe.

Около 30% от суммы распределят между игроками и сотрудниками. Каждый футболист получит около 400 тысяч евро, по сравнению с 300 тысячами после победы на ЧМ-2018.

Для игроков предусмотрен также бонус за имиджевые права. В 2018 году он составлял 18 миллионов – 35 тысяч евро за матч для игрока. Каждый футболист в итоге получил за победу 545 тысяч евро и люксовые часы.

Как известно, на ЧМ-2018 французам в сумме выплатили 32,2 млн евро за их достижение.