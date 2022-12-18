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Серьезная сумма. Стало известно, сколько заработает сборная Франции в случае победы на ЧМ-2022

Чемпионат мира FIFA
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Игроки имеют мощную мотивацию

Серьезная сумма. Стало известно, сколько заработает сборная Франции в случае победы на ЧМ-2022

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сборная Франции получит 40,2 млн евро в случае победы на ЧМ-2022. Об этом сообщает издание GFFN со ссылкой на L’Équipe.

Около 30% от суммы распределят между игроками и сотрудниками. Каждый футболист получит около 400 тысяч евро, по сравнению с 300 тысячами после победы на ЧМ-2018.

Для игроков предусмотрен также бонус за имиджевые права. В 2018 году он составлял 18 миллионов – 35 тысяч евро за матч для игрока. Каждый футболист в итоге получил за победу 545 тысяч евро и люксовые часы.

Как известно, на ЧМ-2018 французам в сумме выплатили 32,2 млн евро за их достижение.

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В статье: ЧМ-2022 Национальная сборная Франции Национальная сборная Аргентины
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Источник:
GFFN

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