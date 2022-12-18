  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Линекер: Месси не только ассистирует и забивает голы. Люди не замечают мелочи
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Линекер: Месси не только ассистирует и забивает голы. Люди не замечают мелочи

Чемпионат мира FIFA
(2 голосов)

Эксперт рассказал, почему Лионель особенный

Линекер: Месси не только ассистирует и забивает голы. Люди не замечают мелочи

фото - Getty Images

Новина українською

Футбольный эксперт и ведущий Гари Линекер объяснил, чем Лионель Месси отличается от других футболистов:

– Вы никогда не скрывали своего восхищения Месси, поэтому не могли бы объяснить, что именно вам понравилось в его игре в Катаре?

– Он подошел к турниру в отличной форме с "ПСЖ". И было несколько захватывающих моментов – невероятный гол против Мексики, ассист против Нидерландов. Месси был признан лучшим игроком матча против Австралии, и, конечно, его замечательный ассист в полуфинале.

Но Лионель не только ассистирует и забивает голы. Люди, возможно, не замечают мелочей. Когда его зажимают три или четыре игрока, а он вдруг находит способ вывернуться. Его видение паса, вес паса, его удары по воротам. Думаю, это отличает его от других, - сказал Линекер.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси ЧМ-2022 Гари Линекер
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Сайт ФИФА

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде