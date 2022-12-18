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Линекер: Месси не только ассистирует и забивает голы. Люди не замечают мелочи
Эксперт рассказал, почему Лионель особенный
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Футбольный эксперт и ведущий Гари Линекер объяснил, чем Лионель Месси отличается от других футболистов:
– Вы никогда не скрывали своего восхищения Месси, поэтому не могли бы объяснить, что именно вам понравилось в его игре в Катаре?
– Он подошел к турниру в отличной форме с "ПСЖ". И было несколько захватывающих моментов – невероятный гол против Мексики, ассист против Нидерландов. Месси был признан лучшим игроком матча против Австралии, и, конечно, его замечательный ассист в полуфинале.
Но Лионель не только ассистирует и забивает голы. Люди, возможно, не замечают мелочей. Когда его зажимают три или четыре игрока, а он вдруг находит способ вывернуться. Его видение паса, вес паса, его удары по воротам. Думаю, это отличает его от других, - сказал Линекер.
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