Линекер: Месси не только ассистирует и забивает голы. Люди не замечают мелочи

Футбольный эксперт и ведущий Гари Линекер объяснил, чем Лионель Месси отличается от других футболистов:

– Вы никогда не скрывали своего восхищения Месси, поэтому не могли бы объяснить, что именно вам понравилось в его игре в Катаре?

– Он подошел к турниру в отличной форме с "ПСЖ". И было несколько захватывающих моментов – невероятный гол против Мексики, ассист против Нидерландов. Месси был признан лучшим игроком матча против Австралии, и, конечно, его замечательный ассист в полуфинале.

Но Лионель не только ассистирует и забивает голы. Люди, возможно, не замечают мелочей. Когда его зажимают три или четыре игрока, а он вдруг находит способ вывернуться. Его видение паса, вес паса, его удары по воротам. Думаю, это отличает его от других, - сказал Линекер.