  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Принц проиграл Королю. Победа Аргентины идеально завершила эпоху Месси и дала отсчет эре Мбаппе
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Принц проиграл Королю. Победа Аргентины идеально завершила эпоху Месси и дала отсчет эре Мбаппе

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Большой обзор финала, Аудиомундиаль на связи

Принц проиграл Королю. Победа Аргентины идеально завершила эпоху Месси и дала отсчет эре Мбаппе

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем поединок между Аргентиной и Францией (и совсем чуть-чуть матч между Хорватией и Марокко). Послушать выпуски подкастов UA-Футбол можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг подписывайтесь. Также заходите и комментируйте на платформе Galas.

Читайте такжеВ Харькове Пункт несокрушимости временно превратили в паб для просмотра финала ЧМ. Видео

Месси догнал тень Марадоны, Мбаппе старался как мог, но не выиграл своим лидерством Мундиаль для Франции. С чем связаны замены Жиру и Дембеле, в чем секрет мантии Лионеля Месси, почему 2:0 в футболе такой тяжелый счет для лидера? Причины провала Франции, будущее Дешама, контраст между Мартинесом и Льорисом в серии пенальти и между Ди Марией и Дембеле в больших матчах, миллионный satisfaction для Хорватии и Марокко, общие впечатления от ЧМ, отвратительная риторика FIFA – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.

Больше материалов автора ищите в этом Telegram-канале

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Аргентина Франция Уго Льорис Анхель Ди Мария ФИФА Дидье Дешам Шимон Марциняк Родриго де Пауль Усман Дембеле Килиан Мбаппе Маркус Тюрам Лионель Скалони Подкаст Подкасты UA-Футбол Эмилиано Мартинес Орельен Тчуамени Хулиан Альварес Аудиомундиаль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде