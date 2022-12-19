Принц проиграл Королю. Победа Аргентины идеально завершила эпоху Месси и дала отсчет эре Мбаппе

Обсуждаем поединок между Аргентиной и Францией (и совсем чуть-чуть матч между Хорватией и Марокко). Послушать выпуски подкастов UA-Футбол можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг – подписывайтесь. Также заходите и комментируйте на платформе Galas.

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Месси догнал тень Марадоны, Мбаппе старался как мог, но не выиграл своим лидерством Мундиаль для Франции. С чем связаны замены Жиру и Дембеле, в чем секрет мантии Лионеля Месси, почему 2:0 в футболе такой тяжелый счет для лидера? Причины провала Франции, будущее Дешама, контраст между Мартинесом и Льорисом в серии пенальти и между Ди Марией и Дембеле в больших матчах, миллионный satisfaction для Хорватии и Марокко, общие впечатления от ЧМ, отвратительная риторика FIFA – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

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