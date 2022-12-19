"Бог существует". Обзор СМИ после финала чемпионата мира Аргентина - Франция

"Бог существует" – именно с такой передовицей вышла в понедельник утром каталонская спортивная газета Sport. Dios – это Бог, но D10S – это Месси.

Никто иной как Месси стал главным героем многочисленных статей и материалов со всех стран мира о финале Чемпионата мира-2022. Но как описать величие Месси? Хуан Пабло Варски в аргентинской газете La Nación призывает – даже не пытайтесь.

"В отношении Месси не может быть никаких преувеличений. Совсем наоборот – все, что написано или сказано о нем будет недостаточно. Даже его впечатляющая статистика ограничивает его. Титулы, голы, ассисты, матчи, созданные моменты, количество просмотров на ютубе. Всего этого недостаточно. Месси больше всего этого. Его нельзя свести к цифрам, какими бы потрясающими они не были. Месси был частью нашей жизни почти 18 лет. Начиная с юношеского ЧМ-2005 до Мундиаля в Катаре. В каждом из 1003 матчей, в которых он сыграл, он оставил для нас хотя бы одно воспоминание. Большинство из них связаны с радостью или удовольствием. Пас, финт, прорыв, гол, празднование, улыбка. В сборной, в "Барселоне", и в "ПСЖ" Месси всегда играл для нас, для людей.

Он заслуживает всех признаний, и все они будут недостаточны. И они не определяют его. Оставим в стороне славу, деньги, уважение, восхищение, поклонение ему во всем мире. Ничто из этого не определяет Месси. Главное – это его сущность. Она глубже его образа. Представим себе, что мы отнимем все, что дал ему футбол. Он останется таким же искренним. Он поделится своей любовью к игре. Он покажет свое желание играть и победить. Вот кто такой Месси, и за это мы его любим".

Испанская газета AS отмечает как на турнире ЧМ-2022 личностные и футбольные качества Месси сплелись в одно целое.

"Месси был больше, чем его выдающаяся статистика. Во времена, когда физический футбол берет вверх, он остался верен себе и дал этой Аргентине стиль, который ей подходил лучше всего. Он замедлял темп, когда нужно было, и ускорял его в моменты необходимости. В трудные моменты он проявлял себя. Ответственность за пенальти, за решающие голы не давила на него. Он был лидером Аргентины, начиная с его речей и заканчивая своими жестами на поле. Он вселял собой уверенность и победный настрой, особенно в самые сложные моменты".

Иногда казалось, что победа Аргентины и Месси на ЧМ-2022 была предназначена судьбой. "Еще перед началом финала в воздухе витало ощущение, что Аргентина выиграет", – читаем в Mundo Deportivo. Об этом пишет и французское издание Libération.

"Весь мир мечтал об этом и Лео Месси сделал это. Лучший футболист последних 15 лет, семь раз взявший Золотой мяч, просто должен был выиграть чемпионат мира. А как иначе?"

"Аргентина в 1994, 2002 и 2006 годах отправляла на ЧМ более сильные сборные. Но после своего поражения Саудовской Аравии в первом туре команда другого Скалони как будто выполняла определенную миссию, движимая мощной коллективной силой".

"То, что Аргентина испытывала на этом ЧМ, было похоже на религиозные чувства, – приводит издание Clarín слова аргентинского философа Сантьяго Гершуноффа. – Это была историческая и метафизическая миссия, этим Аргентина отличалась от других команд на турнире. Для нас это был турнир апостолов, пророков и богов. В Аргентине Кубок мира воспринимался как Игра престолов, Властелин колец или Библия".

La Nación возвращается к моменту со слезами Ди Мария после второго гола Аргентины. "Слезы Ди Марии воспринимаются как глубокий крик души, уставшей от накапливаемых разочарований. Каждый аргентинец чувствовал это.

Национальная сборная Аргентины настолько сильно хотела победить, что иначе это выразить просто невозможно было. Невозможно не любить эту сборную. От ее ярости захватывает дух. Они настолько искренние, настолько честные в защите идеи, что другого результата просто быть не могло. Эта команда исключила слово "невозможное" из своего словаря".

Тысячи слов написаны о вратаре Эмилиано Мартинесе, о других неожиданных героях сборной Аргентины, и о Килиане Мбаппе, которого не удавалось утешить после финального свистка даже президенту Франции. Французская пресса и публика смогли принять это поражение, но не обошлось и без странностей, например L’Équipe решила оценить работу рефери Шимона Марчиняка всего в два балла из десяти возможных, хотя сторонние наблюдатели высоко оценили работу польского арбитра на этом непростом матче.

Но все начинается и заканчивается фигурой Месси. Чем он отличается от Диего Марадоны, который в похожем стиле в 1986 году принес Аргентине последнюю, до вчерашнего дня, победу в Мундиале? Libération цитирует аргентинского писателя Эрнана Кашиари.

"Марадона в своем бунтарстве похож на Хулио Кортасара. Месси, с другой стороны, воплощает собой совершенство, его игру можно сравнить с параграфом Хорхе Луиса Борхеса, удивляешься, как ему удается это все изобретать. Казалось, что для Марадоны, как и для Кортасара, каждое действие стоило ему чего-то важного, за каждое свое восхитительное движение ему приходилось платит цену. Цена, которую пришлось платить Месси – это долгие 15 лет ожидания. Они подошли к концу".

Посмотрите на обложки мировых и спортивных СМИ. Месси, Месси, Месси, слова "бессмертие", "слава", "величие", "магия", "мечта". Это был его финал.