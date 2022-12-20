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В Аргентине объявили государственный выходной, чтобы встретить сборную с Кубком мира
Будет национальное празднование
фото - Getty Images
Сборная Аргентины, ставшая Чемпионом мира по футболу, во вторник утром (по местному времени) вернулась на родину из Катара. После прилета футболисты пробудут в лагере национальной команды в городе Эсейса, после чего поедут в центр столицы.
Понятно, что встречать героев и провожать их к Буэнос-Айресу, где состоятся празднования, собирается едва ли не вся страна.
В этой связи правительство Аргентины объявило вторник, 20 декабря, государственным выходным.
Заметим, что аргентинская команда вылетела из Катара в понедельник, но совершала техническую остановку в Риме.
Напомним, что Аргентина в третий раз в своей истории стала Чемпионом мира. Альбиселесте также выигрывали Мундиаль в 1978 и 1986 годах.
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