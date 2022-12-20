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В Аргентине объявили государственный выходной, чтобы встретить сборную с Кубком мира

Чемпионат мира FIFA
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Будет национальное празднование

В Аргентине объявили государственный выходной, чтобы встретить сборную с Кубком мира

фото - Getty Images

Новина українською

Сборная Аргентины, ставшая Чемпионом мира по футболу, во вторник утром (по местному времени) вернулась на родину из Катара. После прилета футболисты пробудут в лагере национальной команды в городе Эсейса, после чего поедут в центр столицы.

Понятно, что встречать героев и провожать их к Буэнос-Айресу, где состоятся празднования, собирается едва ли не вся страна.

В этой связи правительство Аргентины объявило вторник, 20 декабря, государственным выходным.

Заметим, что аргентинская команда вылетела из Катара в понедельник, но совершала техническую остановку в Риме.

Напомним, что Аргентина в третий раз в своей истории стала Чемпионом мира. Альбиселесте также выигрывали Мундиаль в 1978 и 1986 годах.

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В статье: Аргентина ЧМ-2022
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