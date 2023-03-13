ФИФА получила письмо с миллионом подписей и требованием выплатить компенсации работникам-мигрантам и их семьям

Amnesty International направили ФИФА письмо с требованием выплатить роботникам-мигрантам пострадавшим на строительстве объектов к чемпионату мира в Катаре компенсации. Сообщение собрало миллион подписей.

Письмо было направлено организации в преддверии ежегодной конференции, которая состоится 16-го марта в Руанде.

Читайте также ФИФА призвали выплатить 440 миллионов долларов пострадавшим в Катаре рабочим-мигрантам

"Это дает FIFA еще одну возможность загладить свою вину и разработать четкий план и график, чтобы напрямую и быстро возместить ущерб работникам и их семьям, пострадавшим от вопиющих нарушений прав человека, чтобы провести чемпионат мира, основанный на их жертвах", — заявил глава отдела экономической и социальной справедливости Amnesty International Стив Кокберн.

"Рабочие пострадали от ужасных злоупотреблений, чтобы помочь провести чемпионат мира по футболу, который принес ФИФА миллиарды долларов, но привел к человеческим жертвам в виде долгов семей и смертей рабочих. Хотя ничто не может заменить потерю близкого человека, у ФИФА, несомненно, есть ресурсы, чтобы помочь исправить эту несправедливость и оказать судьбоносную поддержку работникам и их семьям", – утверждается в заявлении.

Читайте также Нечеловеческие условия и суицид рабочих: футбольный мир протестует против ЧМ в Катаре

Перед стартом Мундиаля ФИФА создала фонд наследия, но не обязалась использовать средства фонда для помощи пострадавшим работникам и до сих пор так и не объяснила как именно будет функционировать фонд.