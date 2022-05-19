ФИФА призвали выплатить 440 миллионов долларов пострадавшим в Катаре рабочим-мигрантам

10 правозащитных и фанатских организаций написали открытое письмо президенту ФИФА Джанни Инфантино с требованием выплатить сумму в 440 миллионов евро сотням тысяч рабочих-мигрантов, которые столкнулись с нарушением прав человека в Катаре.

Сообщается, что данная сумма является эквивалентом призовому фонду предстоящего чемпионата мира.

Эта сумма необходима для компенсации пострадавшим, а также предовращения будущих нарушений странами-хозяйками соревнований.

Amnesty International, Human Rights Watch и Football Supporters Europe также подписали это письмо.

Напомним, что сам турнир в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.