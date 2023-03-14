Катар прослушивал встречи Инфантино и генпрокурора Швейцарии

Встречи президента ФИФА Джанни Инфантино и генерального прокурора Швейцарии Михаэля Лаубера в 2017-м году прослушивали в интересах Катара, сообщает NZZ. Хозяева ЧМ-2022 боялись потерять турнир из-за идущих раследований коррупции.

В тот момент офис Лаубера вел расследование о коррупции при присуждении Катару проведения чемпионата мира. Прослушиванием занимались бывшие оперативники ЦРУ, а будущая страна-хозяйка хотела использовать записи в будущем для шантажа, если расследование все же приведет к проблемам с проведением. Примечательно, что встреча Лаубера и Инфантино прошла в посольстве Катара.

Источник не сообщает насколько успешно прошла операция по прослушке. Позже, что Лаубер, что Инфантино заявляли, что не помнят о чем вели беседу.