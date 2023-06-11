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Израиль завоевал бронзовые медали чемпионата мира U-20
Первые медали для израильтян на чемпионатах мира
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Сегодня, 11-го июня, состоялся матч за третье место в рамках чемпионата мира U-20. Сборная Израиля обыграла команду Южной Кореи со счетом 3:1 и завоевала бронзовые медали первенства.
Израильтяне впервые в своей истории заняли призовое место на чемпионате мира по футболу (прим. – в расчет берутся любые официальные чемпионаты мира разных возрастов).
Примечательно, что после полуфинального поединка пятеро игроков команды U-20 направились в молодежную сборную Израиля.
11 июня, Эстадио Сьюдад де Ла-Плата
Израиль U-20 – Южная Корея U-20 3:1 (1:1, 2:0)
Голы 1:0 – 19 Ран Биньямин, 1:1 – 24 Ли Сын Вон (п), 2:1 – 76 Омер Сеньор, 3:1 – 85 Анан Халайли
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