Израиль завоевал бронзовые медали чемпионата мира U-20

Сегодня, 11-го июня, состоялся матч за третье место в рамках чемпионата мира U-20. Сборная Израиля обыграла команду Южной Кореи со счетом 3:1 и завоевала бронзовые медали первенства.

Израильтяне впервые в своей истории заняли призовое место на чемпионате мира по футболу (прим. – в расчет берутся любые официальные чемпионаты мира разных возрастов).

Примечательно, что после полуфинального поединка пятеро игроков команды U-20 направились в молодежную сборную Израиля.

11 июня, Эстадио Сьюдад де Ла-Плата

Израиль U-20 – Южная Корея U-20 3:1 (1:1, 2:0)

Голы 1:0 – 19 Ран Биньямин, 1:1 – 24 Ли Сын Вон (п), 2:1 – 76 Омер Сеньор, 3:1 – 85 Анан Халайли