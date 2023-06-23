  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Саудовская Аравия не будет претендовать на проведение ЧМ-2030
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Саудовская Аравия не будет претендовать на проведение ЧМ-2030

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Минус конкурент для Украины

Саудовская Аравия не будет претендовать на проведение ЧМ-2030

фото из свободных источников

Новина українською

Саудовская Аравия приняла решение отозвать свою заявку на проведение чемпионата мира в 2030 году, сообщает Marca.

Издание пишет, в стране считают, что не могут конкурировать с совместной заявкой Испании, Португалии и Марокко. Ранее вместо Марокко в заявке была Украина, но официально о ее выходе еще не сообщали.

Саудовская Аравия подавала заявку на проведение турнира совместно с Грецией и Египтом. За право провести ЧМ-2030 будут также совместно соревноваться Аргентина, Уругвай, Парагвай и Чили.

К слову, предыдущий Мундиаль- 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике.

Читайте такжеАдвокат Павелко заявил, что Украину исключили из заявки на проведение ЧМ-2030
По теме
yellow-arrow
Ко Дню рождения легенды. Мирослав Ступар вспомнил поведение Мишеля Платини в скандальном матче ЧМ-1982
yellow-arrow
Месси: Это был мой последний ЧМ. Я не поеду на следующий
yellow-arrow
Уругвай не оставил Италии шансов в финале молодежного ЧМ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Чемпионат Мира
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Marca

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде