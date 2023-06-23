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Саудовская Аравия не будет претендовать на проведение ЧМ-2030
Минус конкурент для Украины
фото из свободных источников
Саудовская Аравия приняла решение отозвать свою заявку на проведение чемпионата мира в 2030 году, сообщает Marca.
Издание пишет, в стране считают, что не могут конкурировать с совместной заявкой Испании, Португалии и Марокко. Ранее вместо Марокко в заявке была Украина, но официально о ее выходе еще не сообщали.
Саудовская Аравия подавала заявку на проведение турнира совместно с Грецией и Египтом. За право провести ЧМ-2030 будут также совместно соревноваться Аргентина, Уругвай, Парагвай и Чили.
К слову, предыдущий Мундиаль- 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике.
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