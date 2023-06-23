Саудовская Аравия не будет претендовать на проведение ЧМ-2030

Саудовская Аравия приняла решение отозвать свою заявку на проведение чемпионата мира в 2030 году, сообщает Marca.

Издание пишет, в стране считают, что не могут конкурировать с совместной заявкой Испании, Португалии и Марокко. Ранее вместо Марокко в заявке была Украина, но официально о ее выходе еще не сообщали.

Саудовская Аравия подавала заявку на проведение турнира совместно с Грецией и Египтом. За право провести ЧМ-2030 будут также совместно соревноваться Аргентина, Уругвай, Парагвай и Чили.

К слову, предыдущий Мундиаль- 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике.